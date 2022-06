Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El embajador indio en Vietnam, Pranay Verma, visitó hoy la Universidad de Telecomunicaciones en la ciudad de Nha Trang, como parte de su visita de trabajo a la provincia central de Khanh Hoa.El coronel Duong Khanh Toan, vicerrector de la universidad, dijo que la cooperación tradicional entre Vietnam e India ha florecido y obtenido logros significativos en los últimos tiempos, especialmente en el campo de defensa y seguridad.La universidad mantiene una cooperación efectiva con el Ministerio de Defensa de la India en varias áreas, incluido el personal de tecnología de la información (IT) la capacitación en idiomas extranjeros, junto con el desarrollo y la producción de productos de IT y telecomunicaciones.También hizo una breve presentación de las actividades de capacitación e investigación en el centro de IT e idiomas extranjeros patrocinado por el gobierno indio, también conocido como el parque de software militar.Verma expresó su alegría por los logros y valores que el centro ha creado para la formación del personal del ejército vietnamita.El embajador expresó su confianza de que con la asistencia del gobierno indio en la segunda fase, el centro se convertirá en el establecimiento líder en IT y capacitación en idiomas extranjeros para el ejército vietnamita y también brillará como un símbolo de la cooperación de los dos países en el desarrollo de recursos humanos. /.