Nueva York (VNA)- El embajador Abdou Abarry, jefe de la misión permanente de Níger ante las Naciones Unidas (ONU), valoró altamente las contribuciones de Vietnam al Consejo de Seguridad de la mayor institución mundial durante su mandato como miembro no permanente del organismo en los últimos dos años.El diplomático hizo tal manifestación al conceder una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), durante la cual enalteció que Vietnam asumió la responsabilidad de presidente rotatorio del Consejo de Seguridad en el primer mes de su mandato y gracias a eso, otros miembros pueden consultar su experiencia.La sesión de debate abierto iniciada por Vietnam en ese momento sobre la cooperación multilateral atrajo la atención y participación de cientos de países, dijo, al precisar que además de las crisis humanitarias en Afganistán, Siria y Libia, Hanoi aportó con su voz a problemas fundamentales y urgentes como el aumento del nivel del mar.Níger recibió el pleno apoyo de la nación indochina cuando se enfocó el tema de la relevancia del cambio climático para la situación de seguridad y propuso adoptar una resolución al respecto en diciembre, al asumir el cargo de presidente rotatorio del Consejo de Seguridad También fue respaldado por Vietnam en las discusiones sobre los mecanismos regionales y, especialmente la situación actual en Myanmar, destacó, al enfatizar que Hanoi sugirió al Consejo de Seguridad no tomar ninguna decisión inmediata sobre la última cuestión antes de escuchar las opiniones de los países del Sudeste Asiático.Abarry confía en que en el futuro próximo, cuando expire el mandato de los cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, incluido Vietnam, dejarán una muy buena impresión.En particular, subrayó, los países africanos agradecen a Vietnam por su apoyo a la toma de decisiones relacionadas con ese continente./.