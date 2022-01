El grupo de personas de "Tinh that bong lai" (Fuente: tuoitre.vn)





Long An, Vietnam (VNA)- La Agencia de Investigación de la Policía del distrito de Duc Hoa, provincia survietnamita de Long An, decidió emprender el proceso legal contra cuatro individuos residentes en la comuna de Hoa Khanh Tay, acusados de “abusar de la libertad y la democracia para violar los intereses del Estado, organizaciones e individuos”.



Se trata de Le Tung Van (90 años de edad), Le Thanh Hoan Nguyen (32), Le Thanh Nhat Nguyen (23), Le Thanh Trung Duong (19).



Por otro lado, la Agencia decidió también someter a Hoan Nguyen, Nhat Nguyen y Trung Duong a la detención temporal, mientras que a Tung Van se le prohíbe salir de su área residencial. Todas esas medidas fueron aprobadas por la Fiscalía Popular de Duc Hoa.



Los órganos pertinentes de la provincia se empeñan hoy en investigar el caso para la aplicación de sanciones drásticas según las leyes.



De acuerdo con el primer coronel Van Cong Minh, subdirector de la Policía de Long An, durante los últimos tiempos, las agencias pertinentes de la localidad han recibido varias cartas de denuncias de organizaciones e individuos acerca de las violaciones de algunos residentes en la vivienda de Cao Thi Cuc (62 años de edad), llamada “Tinh that bong lai” (Casa Pura), actual “Thien am ben bo vu tru” (Lugar para meditación a bordo del universo).



La mayoría de las personas se muestran descontentas por el abuso de la religión y las actividades caritativas para intereses personales y organizaciones, afectando la seguridad en la provincia.



Con anterioridad, la Agencia de investigación de la Policía de Duc Hoa decidió procesar el caso relacionado con “Tinh that bong lai” por el abuso de la religión y las actividades caritativas con fines de lucro.



De acuerdo con la investigación preliminar, en 2014, Cao Thi Cuc, de 62 años, compró una casa con un área de dos mil metros cuadrados en la aldea de Lap Thanh, en la comuna de Hoa Khanh Tay, del distrito de Duc Hoa, Long An. Luego, Cuc la reparó y convirtió en lugar de culto familiar.



Desde 2015, Le Tung Van se mudó a vivir con Cuc y se ganaba la vida con la adopción de niños.



De hecho, la mayoría de los menores no son huérfanos ni sin hogar y viven con sus madres biológicas en el lugar de culto. Actualmente, 18 personas, incluidos seis menores, viven ahí.



El lugar se ha aprovechado de ocuparse supuestamente de la crianza de huérfanos y niños sin hogar para pedir ayuda a las personas en el país y el extranjero con el fin de sacar provecho personal, lo que afecta la seguridad y el orden social.



En particular, el grupo de personas de "Tinh that bong lai" utilizó muchas cuentas personales diferentes en redes sociales para publicar videos con contenido falso sobre el incidente que sucedió en ese lugar.



Con anterioridad, el Consejo Administrativo de la Sangha Budista de Vietnam (SBV) en la provincia de Long An emitió un documento que confirmaba que "Tinh that bong lai", ahora “Thien am ben bo vu tru”, no es un establecimiento de culto legal. Las personas que viven en ese sitio no son monjes budistas. Por tanto, no están bajo la administración de la SBV./.

VNA