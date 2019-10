Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- BEST Inc. , el proveedor líder soluciones logísticas y de cadena de suministro inteligente de China, lanzó su servicio de mensajería express en esta mayor urbe survietnamita.Ese paso adoptado por la empresa del país esteasiático marca un avance importante para penetrar en el mercado sudesteasiático, después del inicio de similares servicios en Tailandia a principios de 2019.Según Johnny Chou, fundador, presidente y también director ejecutivo de BEST, el emprendimiento de la operación en Vietnam es un hito notable para su estrategia global.Expresó el deseo de que las soluciones tecnológicas de su compañía contribuyan al desarrollo logístico y de la economía digital del país indochino y también del Sudeste Asiático.Esa actividad de BEST se realiza en el contexto marcado por los esfuerzos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático por convertirse en un centro económico cada vez más importante.Como parte del plan de establecer un total de siete centros de clasificación en Vietnam, la firma china, en cooperación con BW Industrial del país sudesteasiático, se empeña hoy en edificar un establecimiento para la categorización de productos en Ciudad Ho Chi Minh , proceso que prevé concluir en abril de 2020./.