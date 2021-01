Acto de inicio de la construcción de la fábrica (Foto: baonghean.vn)

Nghe An, Vietnam (VNA)- La corporación hongkonesa Goertek Technology China ) inició en la Zona industrial WHA 1 , en la provincia vietnamita de Nghe An, la construcción de una fábrica de dispositivos electrónicos y de audio multimedia y equipos de red.El proyecto, desarrollado en una superficie de 40 hectáreas con una inversión de 100 millones de dólares, cuenta con una capacidad diseñada de más de 381 millones de unidades por año, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.Se espera que la maquinaria y los equipos estén instalados en junio del próximo año para empezar oficialmente la operación de la planta, que generará unos 30 mil empleos.Paralelamente el inversor construirá un área residencial en la zona urbana 4, comuna de Nghi Thuan, distrito de Nghi Loc de esta provincia central, a fin de proporcionar 20 viviendas a los expertos y trabajadores.Goertek es una corporación de alta tecnología que opera en la investigación, el desarrollo y la producción de dispositivos inteligentes y de precisión. Este grupo invirtió 260 millones de dólares en la construcción de una fábrica en el Parque Industrial Que Vo, norteña provincia de Bac Ninh, en 2013.El proyecto en Nghe An aspira a atraer más inversores para contribuir al desarrollo de la localidad./.