Can Tho, Vietnam (VNA) - La empresa de agricultura y avanzadas tecnologías de Trung An, en la ciudad survietnamita de Can Tho, ganó una licitación para exportar 15 mil toneladas de arroz a Corea del Sur con un buen precio, de acuerdo con su director general, Pham Thai Binh.Según lo previsto, el lote del grano llegará al puerto sudcoreano de Gwangyang durante el período de marzo a junio del próximo año.La cuota de importación de arroz que Corea del Sur ha concedido a Vietnam supera las 50 mil toneladas.Con anterioridad, el estado peninsular también abrió una licitación para importar 11 mil 236 toneladas de arroz de Vietnam y la empresa de Trung An ganó la licitación por todo el volumen.En lo que va de año, Trung An ha obtenido la licitación para exportar un total de 48 mil 763 toneladas de arroz de todos los tipos al mercado sudcoreano./.