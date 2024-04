Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) La mayoría de las empresas vietnamitas especializadas en la construcción compartió su expectativa de que 2024 marcará cambios positivos en la industria, según informó la consultoría Vietnam Report.De acuerdo con una encuesta sobre el tema de Vietnam Report, los gerentes del 52,6% de las empresas comentaron con bastante optimismo las perspectivas generales de este sector en el presente año, mientras el 36,9% expresaron que las actividades en el campo se mantendrán casi sin cambio y el 10,5% dijeron que la situación del mercado podrá ser más sombría.En general, el retorno a la trayectoria de crecimiento no puede ocurrir rápidamente y no se puede confirmar que el mercado de la construcción logrará resultados brillantes; sin embargo, las empresas esperan que 2024 será "el primer ladrillo" que ayuda a sentar las bases para la recuperación y encaminarse hacia un nuevo ciclo de desarrollo.Al analizar las fuerzas externas, que son políticas para ayudar a superar las dificultades y apoyar a las empresas de la industria de la construcción a recuperarse, Vu Dang Vinh, director general de Vietnam Report, dijo que la economía está mostrando gradualmente signos de recuperación desde finales de 2023, cuando la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto tendió a aumentar gradualmente a lo largo de los trimestres.También, señaló que la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó el objetivo de crecimiento del PIB de Vietnam en 2024 del 6% al 6,5%.Se espera que las empresas reciban en el próximo período factores de apoyo activo como la estable situación macroeconómica y la garantía de importantes equilibrios, así como la recuperación de las operaciones en el mercado inmobiliario, entre otros, comunicó.Además, desde principios de año, el Banco Estatal asignó el objetivo de crecimiento total del crédito del 15% para 2024, creando así las condiciones para que las instituciones en la esfera proporcionen capital adecuado y oportuno en aras de satisfacer las necesidades de la economía.Mientras tanto, las tasas de interés se han enfriado significativamente. Las empresas de construcción suelen utilizar un gran apalancamiento financiero, de modo que cuando las tasas de interés bajan, la carga de los costos de los intereses también se aligera, mejorando así los márgenes de ganancia.El Primer Ministro emitió la Decisión No. 1603/QD-TTg asignando al plan de capital de inversión pública de este año con un monto total de más de 28 mil millones de dólares y se espera lograr una tasa de desembolso de al menos el 95%.El impacto de la inversión pública se extenderá gradualmente a las industrias y campos, impulsando primero al grupo de empresas contratistas de infraestructura, por lo tanto, el potencial de crecimiento para la industria de la construcción de infraestructura de transporte sigue siendo muy grande.También se espera que el mercado interno de la construcción se beneficie de la ola de la inversión extranjera directa (IED) que llega a Vietnam Las empresas consideraron que con la capacidad de gestionar eficazmente las finanzas, revisar, reducir y optimizar costos, junto con la reputación y la marca que se han construido en el mercado esto represente una base sólida para avanzar en este año./.