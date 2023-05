Can Tho, Vietnam (VNA)- El presidente del Comité Popular de la ciudad deltaica de Can Tho sostuvo hoy una reunión de trabajo con una delegación de empresas rusas , en la cual abordaron la posibilidad de inversión en los campos de cadenas de suministro, exportación e importación, infraestructura técnica y logística.Shigabutdinov Ruslan, miembro del Consejo Administrativo del grupo TAIF, presentó sus ventajas en la refinación petroquímica, y dijo que TAIF se interesan esta área y otros sectores de servicios portuarios y logística.Tran Phu Loc, subjefe de la Oficina del Comité Popular municipal, informó que la localidad prioriza la cooperación en la industria farmacéutica y química y llama a las empresas a invertir en una zona de mil hectáreas.Hasta mayo de 2023, Can Tho atrajo 86 proyectos de inversión extranjera con un capital registrado de 2,2 mil millones de dólares, sin embargo, no se ha registrado ninguno procedente de Rusia.Phu Loc exteriorizó el deseo de que tras esta reunión, los inversores rusos presten más atención a los proyectos locales de la producción, procesamiento y consumo de productos agrícolas en el delta del Mekong; el dragado del canal Dinh An; y la aviación agrícola.Can Tho también desea promover la cooperación comercial y exportar sus productos de fortalezas, como el arroz y los productos agrícolas y acuáticos procesados, al mercado ruso, añadió.Afirmó que el gobierno local creará todas las condiciones favorables para que las empresas operen de manera estable y sostenible. /.