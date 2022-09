Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El encuentro sobre cinematografía francesa titulado " French cinema rendez-vous " tendrá lugar a las 19:00, todos los sábados, en el cine Dcine, en Ciudad Ho Chi Minh, con el propósito de acercar al público la riqueza y diversidad del séptimo arte galo.El programa, auspiciado por el Instituto Francés en Vietnam (IFV), Trigger Film Academy y Dcine, proyectará semanalmente en septiembre y octubre películas, desde obras clásicas hasta recién premiadas, incluso audiovisuales animados. Entre las obras a proyectar se encuentran Mandibles (Madíbulas), The Umbrellas of Cherbourg (Los paraguas de Cherburgo), la serie de animación de cortometrajes El Malvado Zorro Feroz y otros cuentos (The big bad fox and other tales) y Victoria.En particular, se destaca el largometraje que ganó el premio a la Mejor Película en los Cesar Film Awards 2019 (considerado como los Oscar de Francia) – Custodia Compartida, dirigida por Xavier Legrand, sobre la violencia doméstica y la batalla por la custodia de parejas divorciadas./.