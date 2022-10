Vietnam determina el ser humano como centro, sujeto, recurso y meta principal del desarrollo (Foto: tuyengiao.vn)

Vietnam se enfrasca en asegurar el bienestar social, con miras a los objetivos de desarrollo nacional (Foto: VNA)

Vietnam aboga por el desarrollo integral de las personas, a fin del progreso sustentable (Foto: VNA)

Con anterioridad, Vietnam fue apoyado unánimemente por los estados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como el único candidato del bloque regional para ese puesto, y también el único aspirante asiático de la Comunidad Francófona.Se trata de la segunda vez que el país indochino asume el cargo de miembro del CDH de la ONU Al dar una mirada retrospectiva a la historia milenaria de construcción y defensa nacional del pueblo vietnamita, la visión de identificar al ser humano como el centro del desarrollo se ha convertido en una orientación estratégica y una filosofía de acción. Documentos de los congresos nacionales del Partido Comunista de Vietnam patentizan que las personas constituyen el recurso más valioso y que cuidar su felicidad deviene el mayor objetivo del régimen.Los documentos del XIII Congreso Nacional del Partido exigieron maximizar el factor humano, tomar el ser humano como centro, sujeto, principal recurso y meta del desarrollo, en pos de desarrollar los vietnamitas de manera integral, cercana y armoniosa entre los valores tradicionales y modernos.Desde los destacados logros de Vietnam en su primera incorporación al CDH en el período 2014-2016, el país siempre se ha adherido al objetivo mencionado anteriormente. La candidatura y elección al CDH para el mandato 2023-2025 ha mostrado al mundo su política consistente de proteger y promover los derechos humanos básicos, así como su deseo de contribuir más activa y prácticamente a las actividades del organismo de derechos humanos más importante de la ONU. Esto también evidencia la confianza de los amigos internacionales en Vietnam y su papel y postura en el contexto actual.Ante la noticia de la candidatura de Hanoi al CDH, muchas opiniones se manifestaron a su favor. El profesor Carl Thayer de la Universidad de Nueva Gales del Sur de Australia confió que Vietnam aportará contribuciones positivas y prácticas cuando asuma el cargo, pues constituye un país en vía de desarrollo con bastante experiencia en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, por lo que puede ofrecer consejos prácticos a las políticas sobre temas complejos de derechos humanos.Entretanto, el embajador de Palestina en Vietnam, Saadi Salama, hizo hincapié en el deseo de que la nación del Sudeste Asiático actúe como un amigo de todos los países para reafirmar el valor de los derechos humanos.Este éxito de Vietnam también aplastó los prejuicios distorsionados sobre la situación en el país antes de las elecciones al CDH de la ONU.El 22 de septiembre, en una conferencia de prensa ordinaria del Ministerio de Relaciones Exteriores para aclarar la postura de Vietnam sobre cierta información tergiversada y no objetiva sobre la situación en el país, la portavoz de la cartera, Le Thi Thu Hang, declaró: “Rechazamos por completo los contenidos falsos y no objetivos, con malos prejuicios, que algunas organizaciones extranjeras han hecho sobre la situación en Vietnam. La política consecuente de Vietnam es proteger y promover los derechos básicos del ser humano, establecidos claramente en la Constitución de 2013 y otros documentos legales relacionados.”Recalcó que los esfuerzos y logros de Vietnam por garantizar los derechos humanos durante los últimos años fueron reconocidos por la comunidad internacional.Más recientemente, especificó, en marzo de 2022, Vietnam publicó un informe voluntario de medio término sobre la implementación de las recomendaciones del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del CDH. El hecho demostró la responsabilidad de un país miembro, la transparencia y la seriedad de Vietnam hacia el mecanismo EPU en particular y en la implementación de los compromisos internacionales para garantizar los derechos humanos en general.Como miembro del mecanismo de derechos humanos más importante de la ONU en los próximos tres años, Vietnam tiene la oportunidad y está listo para mostrar a sus amigos internacionales un integrante activo y responsable de la comunidad internacional, dando continuidad al éxito de su mandato precedente 2020-2021 y ratificando al mundo su política transversal de determinar al pueblo como el centro y la fuerza motriz del desarrollo./.