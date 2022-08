Hanoi (VNA)- La clase de preparación de té para extranjeros en Tien Thien Tra se inspiró en la idea de que “el té es un espacio imbuido de la sofisticación de la cultura culinaria nacional”.Los árboles y los bosques de té han sido durante mucho tiempo parte de la vida de los vietnamitas. Esto ha formado una industria tradicional conocida en todo el mundo. Sin embargo, no todos saben cómo preparar una buena taza de la infusión. Esa técnica debe aprenderse y la persona que la prepara debe conocer la ceremonia del té vietnamita.Pham Kieu Hoa, directora ejecutiva y también experta de té de la compañía Tien Thien Tra , señaló: “En Vietnam, los antiguos árboles de té de Shan Tuyet crecen en montañas de más de 1 000 metros y tienen entre 100 y 800 años de antigüedad. Las etnias locales, como dao y thai, recolectan las hojas para hacer las marcas de alto valor como Bup Mang Shan (Brote de bambú Shan), Pho Thien Shan, Bach Tra (té blanco), Luc Tra (té verde), Hong Tra (té rosa), Pho Tra y té aromatizado con flores”. Los productos de té Tien Thien están hechos de capullos cubiertos con nieve blanca y hojas verdes con sabor natural puro de las montañas del noroeste. Esta bebida es muy buena para la salud.Desde su apertura en 2022, la clase para la comunidad extranjera en el país y visitantes internacionales ha atraído a numerosos participantes, quienes reciben cursos en diferentes niveles. El primero, Tra Khoi, ayuda a los asistentes a tener una visión general de los tés vietnamitas y conocer el origen de cada tipo. La del siguiente nivel es Shan Tra, que se especializa en el arte de mezclar y probar el té antiguo.David Devin, un estudiante en la clase de Khoi Tra, compartió: “Desde que comencé a trabajar en el Departamento de Estado de EE. UU., he tenido la oportunidad de viajar a todos los continentes, pero lo que más me retiene en Vietnam son estas especialidades sencillas”. Incluso a la edad de 80 años, el exdiplomático aún aprende cómo preparar el té. Conocer el arte del té vietnamita , dijo, lo ha ayudado a mejorar su salud, a calmarlo en el trabajo y a vivir feliz en su segundo hogar, Vietnam.A otros extranjeros jóvenes, como Andy Bear, les apasiona este arte. Con el objetivo de acumular conocimientos para su profesión, Andy, un editor ruso, es muy diligente en el estudio y la comprensión de la cultura vietnamita.La clase de preparación de té de una hora y 30 minutos está llena de diversión y sorpresas. Cada participante se divierte con la taza de té que ellos mismos hacen. Stellar, vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Vietnam (FVH, por sus siglas en inglés), se interesó mucho en estas lecciones y asistió a dos cursos. Stellar invitó a su madre del Reino Unido a visitar Vietnam para disfrutar del té vietnamita con ella./.