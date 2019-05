El subjefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, general Do Can, entrega regalos a personas con mérito revolucionario (Fuente: bienphong.com)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El subjefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, general Do Can, entregó regalos a personas con mérito revolucionario de la provincia central de Khanh Hoa.Se trata de una actividad anual, que resalta la tradición del pueblo vietnamita de “al tomar agua, se recuerda el manantial”.En 2018, el Ejército visitó y entregó en todo el país, a ese grupo de personas, regalos con un valor total de casi 30 millones de dólares, así como apoyó la construcción de 678 casas de caridad, y otorgó 780 vacas, además de herramientas y otros objetos de uso cotidiano.En el encuentro efectuado la víspera, Do Can expresó su esperanza de que esas personas continúen promoviendo la tradición revolucionaria, así como contribuyan al desarrollo socioeconómico de la provincia.Según el Servicio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Khanh Hoa, hasta la fecha, alrededor de 50 mil 500 personas con méritos revolucionarios, entre ellas 980 madres heroicas, recibieron el apoyo de las organizaciones y empresas de la provincia. – VNA