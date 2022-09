París (VNA)- El embajador de Vietnam en Francia, Dinh Toan Thang, entregó en París el galardón de consolación del Premio Nacional de Información al Exterior 2021 al historiador galo Alain Ruscio por su artículo “1945 Vietnam abre camino a la descolonización”, publicado el 9 de abril de 2020 en la versión electrónica del diario L'Humanité.Al comentar sobre su inspiración, Ruscio dijo que en 2020 había propuesto al periódico L'Humanité celebrar el 55 aniversario de la proclamación de la independencia del Presidente Ho Chi Minh, por lo que el artículo tiene como objetivo recordar ese importante evento histórico para Vietnam, para Francia y también para el mundo entero.El texto resume aproximadamente el período desde el 2 de septiembre de 1945 hasta el estallido de la guerra en noviembre de 1946, con el bombardeo de la ciudad portuaria vietnamita de Hai Phong, lo cual ayuda a los lectores a comprender mejor la historia de la descolonización, indicó.Al expresar su honor de recibir el premio, dijo, "Llevo 35 años estudiando la historia vietnamita. El hecho de saber que mi trabajo es conocido no solo en Francia sino también en Vietnam, me parece grato”.En la ocasión, intercambió con estudiantes vietnamitas y respondió sus preguntas relacionadas con la investigación sobre la historia del país indochino.Por su parte, el embajador Dinh Toan Thang destacó que el premio no solo se dirige al artículo sino también al trabajo de investigación de Ruscio sobre Ho Chi Minh y Vietnam a lo largo de su carrera.Antes de convertirse en historiador, Alain Ruscio fue el primer corresponsal residente de L'Humanité en Hanoi, a principios de los años 80 del siglo pasado, y tuvo la oportunidad de entrevistarse con con el General Vo Nguyen Giap y otros líderes vietnamitas honorables. Después de esas reuniones, escribió varios artículos sobre Vietnam. Además de ser el autor de varias investigaciones sobre el Presidente Ho Chi Minh y sobre Vietnam, relacionadas con la era de la descolonización, Alain Ruscio es también uno de los primeros periodistas del Occidente en presenciar la guerra por defender la frontera norteña de Vietnam en 1979.Organizado desde 2014 por iniciativa de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el Premio de Información al Exterior honra a los mejores autores o productos periodísticos destinados al público internacional y que reflejen la actualidad de Vietnam, la posición y el prestigio de este país en el mundo.En el marco de la edición 2021, además del historiador Alain Ruscio , la periodista de Le Figaro Marine Sanclemente recibió el premio de consolación por su artículo titulado "Vietnam abre sus fronteras: siete razones para ir este año", publicado en ese periódico, el 1 de julio de 2020./.