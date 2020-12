Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Es irrazonable la acusación a Vietnam de manipulación de divisas (Fuente:VNA)

Hanoi, 24 dic (VNA)- Vietnam trabaja para crear un ambiente de inversión y negocios estable y transparente, por lo que la acusación sobre la presunta devaluación de la moneda nacional es irrazonable, coincidieron en valorar expertos económicos.Según Truong Van Phuoc, miembro del Grupo de asesores económicos del Primer Ministro, se necesita un análisis claro sobre los criterios utilizados por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos al incluir a Vietnam en la lista de “manipuladores” de divisas.En los primeros criterios, el superávit comercial con Estados Unidos supera los 20 mil millones de dólares y la balanza por cuenta corriente se sitúa por encima de dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).Durante muchos años, las exportaciones principales de Vietnam a Estados Unidos han sido prendas de vestir, calzado, productos acuícolas, dispositivos telefónicos, que pertenecen al grupo de mercancías que utilizan mano de obra barata.La mayoría de las materias primas para producir artículos textiles y calzado son importadas, incluidas las de Estados Unidos. Sin embargo, el valor total de exportación del producto (incluido el costo del material y la mano de obra), se calcula para Vietnam.En resume, las exportaciones vietnamitas dependen principalmente de trabajadores con bajos salarios que no se relacionan con los tipos de cambio.Con respecto a la balanza por cuenta corriente, incluida la balanza comercial y de transferencias, según Phuoc, en 2020, el superávit comercial superó los 20 mil millones de dólares, no obstante, en los años anteriores la cifra fue solo de cinco mil millones a 10 mil millones de dólares.Además, el saldo de la cuenta corriente de Vietnam proviene mayormente de remesas enviadas del exterior.“Este es dinero transferido por vietnamitas en el extranjero para ayudar a sus familiares en el país o por trabajadores connacionales en otros países. Hay que confirmar que las remesas son un factor objetivo, no por las tasas altas o bajas”, dijo Phuoc.Por tal motivo, reiteró, el tipo de cambio seguramente no es un factor que hace que los excedentes de cuenta corriente excedan el criterio estadounidense del dos por ciento del PIB.Sobre el tercer criterio, la intervención unilateral y prolongada del mercado de divisas, el funcionario precisó que la ley de divisas de Vietnam no permite el uso de divisas como medio de pago a nivel nacional.Esto significa que los inversores que transfieran moneda extranjera a Vietnam con fines comerciales deben canjearlas a dong (moneda nacional de este país). Lo mismo se aplica para el uso práctico de las divisas de las exportaciones o las remesas enviadas del exterior.La reciente compra de divisas por parte del Banco Estatal de Vietnam (BEV) es para asegurar el buen funcionamiento del mercado de divisas en un contexto de abundante oferta de divisas, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, fortaleciendo las reservas, que se encuentran en un nivel bajo en comparación con otros países de la región para fortalecer la seguridad monetaria y financiera nacional, analizó.Con anterioridad, el BEV también afirmó que la gestión del tipo de cambio de los últimos años forma parte del marco de la política monetaria general y apunta a lograr el objetivo consistente de controlar la inflación, estabilizar la macroeconomía, y no tiene intención de crear ventajas competitivas injustas en el comercio internacional.También afirmó que se coordinará activamente con los ministerios y sectores interesados para intercambiar y trabajar en temas que interesan a Estados Unidos en un espíritu de cooperación y beneficio mutuo hacia una relación comercial armoniosa y sostenible.Al mismo tiempo, el BEV continuó manejando la política monetaria para controlar la inflación, estabilizar la macroeconomía, apoyar el crecimiento económico de manera razonable y gestionar de manera flexible los tipos de cambio, en línea con los balances macroeconómicos, la evolución del mercado y los objetivos de la política monetaria.La flexible política de manejo monetario de la institución bancaria recibió una alta valoración del director del Banco HSBC en Vietnam, Tim Evans.“Este año, el Banco Estatal de Vietnam ha apoyado a ambos lados al bajar la tasa de venta del dólar estadounidense en marzo para responder a la demanda legítima cuando el mercado de divisas está bajo presión en el periodo de distanciamiento social, y reducir la tasa de compra del dólar en noviembre cuando la oferta es abundante”, dijo.En 2021, con la reserva de divisas en nivel récord, el BEV tiene suficientes herramientas y recursos para estabilizar los tipos de cambio con el fin de satisfacer la oferta y la demanda del mercado, observó.Sobre el tema, hace un mes Estados Unidos abrió un foro para escuchar opiniones de expertos y empresas estadounidenses, vietnamitas y de otros países. La mayoría de ellas coincidieron en que Hanoi no ha manipulado su moneda.En un comunicado emitido por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham) en Hanoi, la agencia recordó que Washington y Hanoi han desarrollado una sana relación comercial en los últimos años, lo que contribuyó a crear empleos, ingresos fiscales y oportunidades para ambos países.Adam Sitkoff, director ejecutivo de AmCham, destacó que la aplicación de los aranceles u otras medidas de represalia podrían perjudicar la estrecha asociación que los dos países han desarrollado, y de esta manera impactarían las operaciones de las empresas estadounidenses que hacen negocios en el país indochino.Al compartir esta opinión, Dinh Trong Thinh, profesor adjunto de la Academia de Finanzas, señaló que la inclusión de Vietnam en la lista como "manipulador de divisas" por parte de Estados Unidos producirá la discriminación tanto en la aplicación de aranceles como en la fijación de precios de bienes en el mercado estadounidense.Otros expertos también concordaron en que Vietnam trata de construir un entorno de inversión y negocios estable y transparente, convirtiéndose en un destino para los recursos humanos y flujos de capital internacional, por eso la devaluación de su moneda es irrazonable. Ninguna fuente de capital o decisión de inversión inteligente elige un destino arriesgado cuando la moneda se devalúa intencionalmente.En la reunión efectuada el 18 de diciembre sobre la Resolución 01 del Gobierno, el primer ministro Nguyen Xuan Phuc encargó a los ministerios y órganos seguir cooperando estrechamente con los socios estadounidenses para garantizar el futuro progreso enérgico de los lazos comerciales por el beneficio de ambos pueblos y las comunidades empresariales.Al respecto, en una conferencia de prensa ordinaria de la Cancillería, la portavoz Le Thi Thu Hang, declaró que la política monetaria de Vietnam persiste en estabilizar la macroeconomía. Vietnam no devalúa la moneda para crear ventajas comerciales, afirmó./.