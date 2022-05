El "Duong kach menh” (El camino revolucionario)(Fuente: VNA)

El libro "Duong kach menh” (El camino revolucionario) (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La traductora Sandra Scagliotti y el periodista y escritor Hellmut Kapfenberger se encuentran entre los muchos extranjeros muy interesados en explorar la vida y el legado del Presidente Ho Chi Minh.Scagliotti, de Italia, ha sido una apasionada de los vietnamitas y el Presidente Ho Chi Minh, sobre los cuales estudió toda su vida, poniendo gran empeño en dar a conocer la ideología del difunto líder en su país.Ha traducido dos libros vietnamitas al italiano. Uno de ellos, en colaboración con el traductor vietnamita Tran Doan Trang, fue publicado por la Editorial Anteo Edizioni el año pasado bajo el nombre de “Ho Chi Minh – Lettre Per Pace in Vietnam” (Ho Chi Minh – Cartas por la Paz en Vietnam) como parte de su serie Banyan/Sudeste Asiático.Presenta una colección de sus cartas escritas durante el período de 1945 a 1969, en las que el presidente expresó su deseo de cooperar con los estadounidenses y otras nacionalidades en todo el mundo en la lucha por la paz de Vietnam.Era la primera vez que el libro estaba disponible en un idioma europeo. La traductora dijo que había hecho todo lo posible por mantener el lenguaje simple pero efectivo y las ideas originales, así como la “formalidad y dignidad” en cada carta que escribió.El otro libro, “Duong kach menh” (El camino revolucionario), se publicó en italiano en 2018.El primer libro de Scagliotti sobre el líder vietnamita, titulado “Ho Chi Minh – Biografía política”, fue lanzado por Harmattan Italia Publishing House en 2004.Próximamente, planea realizar estudios en profundidad sobre Ho Chi Minh y sus conexiones con intelectuales, visión sobre la igualdad de género y dedicación a Vietnam, entre otros.Hellmut Kapfenberger fue reportero de AND, la agencia estatal de noticias de la República Democrática Alemana. Trabajó en Vietnam durante siete años (1970-1973 y 1980-1984) como corresponsal.Mientras estuvo en aquí, estaba muy consciente del afecto y respeto de los vietnamitas por su amado líder, lo que le dejó una profunda impresión, dijo.Kapfenberger ha escrito muchos libros sobre la historia vietnamita y el presidente Ho Chi Minh, incluido “Ho Chi Minh – A Chronicle”, publicado en Berlín en 2009.“Lo que más me sorprendió fue que el libro se tradujo al vietnamita de inmediato”, dijo a la Agencia de Noticias de Vietnam. “Estaba muy orgulloso de este trabajo pero no completamente satisfecho con él. […] Así que estaba decidido a escribir una biografía del presidente Ho Chi Minh ya que su vida me había inspirado de muchas maneras”.La biografía se completó en 2020. “Quería escribirla, quería brindar la descripción más completa posible de la vida del presidente Ho Chi Minh”, aseguró.“Su vida simplemente dejó innumerables lecciones valiosas”, dijo./.