Tokio (VNA)- La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón (ISAJ, en inglés) retiró el permiso de admisión de estudiantes extranjeros del Instituto de Educación Internacional de Nishinihon, en la prefectura de Fukuoka, debido a un incidente involucrado con el abuso a un estudiante vietnamita en octubre de 2021.Según la ISAJ, un personal del mencionado centro educativo retuvo al alumno durante varias horas con un candado y una cadena envuelta al cinturón. Incluso después de regresar al dormitorio, al estudiante aún se le prohibió salir de su habitación. El empleado mantuvo vigilancia fuera de su cuarto hasta la mañana siguiente para evitar que escapara.El incidente ocurrió luego de un desacuerdo entre el instituto y el joven sobre su deseo de transferirse de escuela.Según la agencia noticiosa de Kyodo, el instituto admitió haber restringido al estudiante, pero describió el comportamiento de su empleado, quien renunció después del incidente, como “una broma sin malas intenciones”.Con la decisión anterior, el Instituto de Educación Internacional Nishinihon no podrá aceptar estudiantes extranjeros durante cinco años.Esta es la primera vez que la ISAJ impone una sanción de ese tipo a una escuela de idioma japonés desde 2016, cuando entraron en vigencia normas más estrictas.Dado que el instituto ya no puede aceptar estudiantes extranjeros, la agencia planea alentar a los aproximadamente 630 alumnos actualmente matriculados a transferirse a otros centros educativos.A finales de octubre de 2021, el dueño de cuenta personal de Facebook "Tran Mau Hoanh" publicó artículos, fotos y videoclips sobre su retención en una oficina de una escuela de idioma japonés con sede en Fukuoka, bajo la supervisión de un personal.En particular, el artículo también incluye fotos y videos que muestran que el estudiante fue encadenado al personal con una cadena.Inmediatamente después de recibir la información, el Consulado General de Vietnam en Fukuoka contactó a Tran Mau Hoanh para obtener más información, y al mismo tiempo trabajó con la escuela para aclarar el caso.Además, colaboró con las agencias pertinentes japonesas para realizar las medidas de protección ciudadana./.