Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El esgrimista Vu Thanh An sostendrá la bandera de la delegación de Vietnam en la inauguración de los XXXI Juegos Deportivos de Sudeste de Asia (SEA Games 31) que se efectuará en Hanoi a partir del 12 de mayo venidero.



Se trata de la tercera vez consecutiva que Thanh An tiene el honor de llevar la bandera nacional en la ceremonia de apertura de las competencias regionales. Con anterioridad, el atleta fue elegido para la actividad en las ediciones 29 y 30 de los SEA Games en Malasia en 2017 y en Filipinas en 2019, respectivamente.



Thanh An es el mejor espadachín masculino en la región sudesteasiática, quien se convirtió en el medallista de oro de los tres SEA Games consecutivos (2015-2019).



Por otro lado, el Comité Organizador acabó de anunciar la lista de los 10 deportistas destacados de Vietnam que asistirán al relevo de la antorcha en la inauguración de los juegos deportivos regionales.



Con el objetivo de honrar y destacar los éxitos impresionantes de los atletas en la historia, los seleccionados son héroes del deporte vietnamita que conquistaron las medallas en los juegos olímpicos, asiáticos y SEA Games, incluidos los que se han retirado, precisó la fuente.



El acontecimiento deportivo, cuyo tema es "Por un Sudeste Asiático más fuerte", se llevará a cabo el 12 al 23 de mayo en Hanoi y en 11 provincias y ciudades vecinas, incluidas Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho y Bac Giang.

Se trata de la segunda vez que el país indochino acoge los Juegos Deportivos del Sudeste Asiático. La primera fue en 2003.

La cita contará con 40 disciplinas, de las cuales 36 fueron aprobadas por el Comité Directivo Nacional para los Juegos Deportivos regionales, a saber: atletismo, deportes acuáticos, gimnasia, remo, kickboxing, esgrima, fútbol, bádminton, tenis, voleibol, baloncesto, ciclismo, Vovinam, ajedrez, pencak silat, golf, buceo, Muay, entre otros.

Más de 13 mil atletas, entrenadores y personal asociado participarán en los SEA Games 31./.