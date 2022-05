El panorama de la reunión. (Fuente:VOV)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Los programas de cooperación entre Vietnam y España en finanzas, con prioridades concedidas a la adaptación al cambio climático, crean ventajas para que el país europeo respalde a la ciudad sureña de Can Tho en la implementación del plan de reconstrucción y desarrollo de zonas céntricas.Durante un encuentro con las autoridades locales la víspera, quienes dieron a conocer el plan de desarrollo del espacio, arquitectura, comercio y servicios en el área del muelle de Ninh Kieu de acuerdo con el modelo TOD (Desarrollo Orientado al Tránsito), el consejero económico y comercial de la Embajada de España en Vietnam , Nestor Santos Franco, se pronunció en ese sentido tras destacar el plan al respecto de la ciudad del país indochino.Por otro lado, propuso a Can Tho prestar atención a la infraestructura urbana, con enfoque en el sistema de vehículos eléctricos.A su vez, Duong Tan Hien, vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, informó sobre los esfuerzos de la localidad por implementar proyectos de desarrollo cultural, comercial y arquitectónico en general y en la zona del muelle de Ninh Kieu en particular.Manifestó el deseo de que además de la asistencia financiera, España comparta experiencias en el desarrollo turístico, diseño urbano y tecnología inteligente, en pos de estimular el progreso de Can Tho./.