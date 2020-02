Nghe An (VNA)- La provincia centrovietnamita de Nghe An está acelerando la construcción de una estatua de Vladimir Ilich Lenin para conmemorar el aniversario 150 de su natalicio (22 de abril de 1870).

Estatua de Lenin en Nghe An- símbolo de relaciones Vietnam- Rusia (Fuente: VNA)

La ciudad de Vinh, cabecera de la provincia de Nghe An , tierra natal del presidente Ho Chi Minh, es la segunda localidad, después de Hanoi, seleccionada para la construcción de la estatua de Lenin.La provincia de Nghe An y Ulyanovsk, la tierra natal de Lenin, han establecido estrechas relaciones desde la década de 1990. A partir de ese acercamiento y los lazos de amistad, Ulyanovsk nombró una plaza, una avenida y una escuela en honor al presidente Ho Chi Minh Mientras tanto, una carretera en Nghe An lleva el nombre de Lenin. Además, el Museo Soviético Nghe Tinh ha dedicado un espacio para mostrar documentos sobre Lenin y la Revolución de Octubre en Rusia.La estatua, que mide tres metros de altura, fue fundida en Ulyanovsk y presentada por la provincia rusa a la organización del Partido Comunista y al pueblo de Nghe An.La construcción de la estatua ha sido vista como un hito en las relaciones entre Nghe An y Ulyanovsk, que consolidará la tradicional amistad y la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia./.