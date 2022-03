Soldados en Truong Sa (Fuente:VNA)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) siempre considera la garantía del suministro de electricidad en las zonas rurales, montañosas e insulares, incluido el archipiélago de Truong Sa (Spratly) y la plataforma DK1 como una tarea política importante.Se trata de la parte de los esfuerzos de EVN por cumplir las tareas de proporcionar la energía eléctrica para el desarrollo socioeconómico.A partir de agosto de 2017, EVN ha estado operando sistemas de iluminación y energía limpia en el archipiélago de Truong Sa y la plataforma DK1 a pesar de numerosas dificultades.El archipiélago consta de cuantiosas islas e islotes, lo que dificulta notablemente que esa zona tenga acceso a la electricidad.Pese a esos desafíos, EVN se esfuerza al máximo para mantener los sistemas de iluminación y energía limpia en las islas, con el fin de mejorar el nivel de vida de los lugareños y elevar la capacidad de defensa nacional para salvaguardar la soberanía sobre el mar y las islas.La empresa ha llevado a cabo un mantenimiento y reparación periódicos de la red eléctrica de las islas para garantizar el suministro eléctrico ininterrumpido.También entregó obsequios a personas y soldados estacionados en las islas y recaudó el fondo “Apoyo a Truong Sa”.Al cierre de 2021, EVN invirtió millones de dólares para cumplir la tarea de proporcionar electricidad en 11 distritos insulares del país, a saber: Van Don, Co To (en Quang Ninh), Cat Hai (Hai Phong), Ly Son (Quang Ngai), Phu Quy (Binh Thuan), Con Dao (Ba Ria-Vung Tau), Phu Quoc, Kien Hai (Kien Giang), Con Co (Quang Tri) y Truong Sa (Khanh Hoa)./.