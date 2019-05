Singapur (VNA) - La ciudad vietnamita de Can Tho exhortó durante un evento en esta capital al incremento de las inversiones singapurenses para la construcción de infraestructura en zonas industriales, el desarrollo de urbes inteligentes, así como en proyectos de logística, salud, educación, y capacitación de recursos humanos.

El presidente del Consejo Popular de la ciudad de Can Tho, Pham Van Hieu, en la conferencia (Fuente: VNA)

Durante una conferencia de promoción efectuada la víspera, en coordinación con la Embajada de Vietnam en Singapur y la Federación de Manufactura de este país (SMF), representantes de Can Tho exhortaron a aumentar las inversiones en esa ciudad, ubicada en el Delta del MekongEl presidente de la SMF, Douglas Foo, informó que su entidad y Can Tho han colaborado en los últimos años, y aseguró que ambas partes aspiran a fomentar sus nexos mediante la firma de un memorando de cooperación, especialmente para el procesamiento de productos agrícolas, farmacéuticos y químicos, equipos médicos y aviación espacial.El 32 por ciento de las empresas singapurenses estás dispuestas a invertir en el país indochino, según una encuesta realizada por la Federación de Negocios de Singapur en el período 2018-2019.El presidente del grupo KinderWorld, Ricky Tan, reveló su plan de construir una universidad de estándar internacional en Can Tho, con una inversión de 15 millones de dólares.KinderWorld es el principal inversor en ese sector en Vietnam, con un sistema de 15 escuelas de diferentes niveles en ocho ciudades y provincias en el país, con un fondo total de 200 millones de dólares.En la conferencia, autoridades de Can Tho proporcionaron información acerca del entorno de negocios y las políticas preferenciales de inversión a las empresas singapurenses.De acuerdo con datos oficiales, la ciudad contaba hasta finales de 2018 con más de 80 proyectos de inversión extranjera directa, valorados en 693 millones de dólares. – VNA