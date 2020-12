Ciudad Ho Chi Minh, 22 dic (VNA)- El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh dictó hoy la condena de 10 años de prisión a Dinh La Thang, exministro de Transporte, por las violaciones cometidas en la gestión y uso de bienes del Estado que provocaron pérdidas y despilfarro, según el artículo 219 del Código Penal de Vietnam.

El exministro de Transporte Dinh La Thang (Foto: VNA)

Con ese fallo y otras sentencias impuestas en los juicios anteriores, La Thang, quien desempeñó el cargo de titular del Transporte de agosto de 2011 a febrero de 2016, debe permanecer en la cárcel por 30 años.El Tribunal también condenó a otro acusado, Dinh Ngoc He, exsubdirector general de la corporación Thai Son, dependiente del Ministerio de Defensa, a cadena perpetua por realizar fraude para apropiarse indebidamente de bienes e incurrir en abuso del poder y competencia para influir en otros en pos de intereses personales.Además, Ngoc Hue debe pagar una compensación por las pérdidas económicas causadas en el proyecto de cobro del peaje en la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Trung Luong y la venta de una villa de la empresa Licogi 13.En ese caso acontecido en la Corporación para el Desarrollo de Inversiones y Gestión de Proyectos de Infraestructura Cuu Long, del Ministerio de Transporte, el grupo Yen Khanh y otras unidades implicadas, los cómplices de La Thang y Ngoc Hue reciben sentencias desde dos años de prisión condicional hasta 10 años de cárcel.Según evaluaron los jueces, los fondos recaudados por el cobro del peaje del proyecto de autopista Ciudad Ho Chi Minh-Trung Luong pertenecen al Estado. El Ministerio de Transporte se responsabilizó de esa labor para devolver al presupuesto estatal el capital invertido en ese programa.Sin embargo, La Thang propuso a Duong Tuan Minh, director general de la Corporación de Cuu Long, facilitar el derecho de cobrar el peaje en la autopista a la empresa de Ngoc He para beneficiarse.Por su parte, aprovechando esa relación, Ngoc He falsificó documentos de licitación para apropiarse de bienes estatales.La pérdida total del presupuesto estatal provocada por las violaciones de esos individuos se estima en 31,52 millones de dólares./.