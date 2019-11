Ciudad vietnamita de Can Tho (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Representantes de las autoridades de la ciudad vietnamita de Can Tho, en el Delta del Mekong, dieron la bienvenida a más de 200 empresarios japoneses que llegaron a la localidad para buscar oportunidades de inversión.Los hombres de negocios nipones, que lleguen a esta urbe survietnamita en un vuelo chárter desde Tokio, también asisten al quinto programa de intercambio cultural y comercial Vietnam- Japón del 29 de noviembre al 4 de diciembre.En la reunión, efectuada la víspera, el director del capítulo Can Tho de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, Nguyen Phuong Lam, informó que cada vez más empresarios japoneses están ansiosos por visitar este país indochino para buscar oportunidades de inversión en los campos de procesamiento de alimentos y productos agrícolas, tecnología de la información, infraestructura de transporte y consulta financiera.La región del Delta del Mekong cuenta con ventajas en la agricultura, mientras que la industria y el comercio son nuevos, por lo que la junta organizadora del programa de intercambio espera introducir el potencial de este territorio vietnamita a socios japoneses, explicó.Agregó que las localidades regionales se esfuerzan por mejorar la infraestructura de tráfico y la calidad de los recursos humanos aquí para atraer inversores extranjeros./.