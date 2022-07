Hanoi (VNA) - Las exportaciones de madera y sus productos derivados de Vietnam han disminuido debido al impacto de la alta inflación en el mercado de exportación, según el Ministerio de Industria y Comercio.De acuerdo con el Departamento General de Aduanas, el valor de exportación de madera y productos madereros de Vietnam en junio cayó un 4,9 por ciento interanual a 1,5 mil millones de dólares. Las exportaciones de madera en junio se estimaron en más de 1,03 mil millones de dólares, un 18,1 por ciento menos.En los primeros seis meses, el valor de las exportaciones del sector aumentó un 2,8 por ciento interanual hasta los 8,5 mil millones de dólares. Pero el valor de las exportaciones de productos madereros se desplomó un 4,6 por ciento interanual hasta los seis mil millones de dólares.Los muebles de madera fueron el rubro clave en la estructura de exportación de productos madereros en los primeros cinco meses de este año. Sin embargo, el valor de exportación disminuyó debido a la desaceleración de la demanda mundial.El impacto de la pandemia de la COVID-19 , la “política de cero COVID” en China y los altos costos de los insumos debido al conflicto entre Rusia y Ucrania hicieron que muchos países enfrentaran una alta inflación, por lo que los consumidores deben ajustar sus gastos para disminuir la demanda de productos no esenciales como los de madera.Esos factores hicieron que el valor de la venta de ese rubro de Vietnam se desplomara en la primera mitad de este año.Nguyen Liem, presidente de Binh Duong Furniture Association (BIFA) y director general de la Compañía Lam Viet, destacó que el aumento de la inflación ha hecho que los consumidores en los mercados de exportación como Estados Unidos y la Unión Europea gasten primero en artículos esenciales y su empresa se ha enfrentado a la reducción de pedidos.Además, la menor facturación de exportación de madera en el primer semestre también se debió a costos logísticos muy altos. Incluso el valor de los productos de madera en los contenedores exportados al mercado estadounidense resulta mucho menor que el costo de envío. Por ejemplo, en algunos puertos de EE. UU., el flete de un contenedor ahora ronda los 20 mil dólares. Mientras tanto, el valor de los productos de madera en este contenedor es de aproximadamente 13 mil -15 mil USD.Los altos costos de envío conducen a una tendencia a trasladar los pedidos a países vecinos como México para aprovechar la distancia geográfica.Nguyen Chanh Phuong, vicepresidente de la Asociación de Bellas Artes y Carpintería de Ciudad Ho Chi Minh (HAWA), dijo que el mercado estadounidense representa el 60 por ciento del valor de exportación de madera y productos de madera de Vietnam. Las exportaciones de muebles de madera de Vietnam al mercado estadounidense son principalmente productos baratos.La alta inflación de EE. UU. ha provocado que los grupos de ingresos bajos y medianos ajusten sus gastos, creando un impacto significativo en las exportaciones de productos de madera de Vietnam, precisó.Las empresas de la industria maderera local han comenzado a tener signos de falta de pedidos del mercado estadounidense, mientras que algunos otros grandes mercados, como la Unión Europea y Corea del Sur, también han comenzado a mostrar dificultades debido a la inflación.Actualmente, los expertos son cautelosos al pronosticar el crecimiento de la exportación de madera y productos de madera este año.En el contexto de una alta inflación que no ha mostrado signos de enfriamiento a nivel mundial, las empresas también están revisando los pedidos para lograr la mayor eficiencia en la producción y los negocios y mantener a su clientela.Además, Do Xuan Lap, presidente de la Asociación de Productos Forestales y de Madera de Vietnam, reiteró que un problema para la industria de la madera en la actualidad era que Vietnam necesitaba desarrollar una gran fuente de materia prima de madera nacional de alta calidad para mantener su ventaja competitiva./.