Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El valor de las exportaciones de Vietnam prevé alcanzar 336 mil 250 millones de dólares en 2021, para un alza anual del 19 por ciento, según el informe del balance de las labores realizadas por el Ministerio de Industria y Comercio el año pasado y el despliegue de las tareas para 2022.El ministro de Industria y Comercio, Nguyen Hong Dien, afirmó que, a pesar de las dificultades en 2021, las importaciones y exportaciones aún registraron un récord de casi 670 mil millones de dólares, un aumento de casi 23 por ciento con respecto al año anterior.El país logró el superávit comercial por sexto año consecutivo con más de cuatro mil millones de dólares, destacó, al precisar que la balanza positiva se encuentra principalmente en los mercados de los países desarrollados y exigentes en términos de calidad de bienes importados, como Estados Unidos (aproximadamente 80 mil 100 millones de dólares) y Europa (casi 23 mil 200 millones de dólares).Al compartir los resultados del comercio exterior en 2021, el subjefe de la mencionada cartera Tran Quoc Khanh comentó que la estructura de bienes de exportación continuó mejorando en una dirección positiva, con la reducción de las ventas al extranjero de materias primas y el aumento de las de productos procesados e industriales, lo que creó condiciones para que las mercancías nacionales participen más profundamente en la cadena de producción y suministro a nivel mundial.En particular, el grupo de productos industriales procesados siguió representando una proporción importante en la estructura de los envíos al exterior, al ocupar alrededor del 86,24 por ciento de la facturación total, lo que equivale a un incremento de 0,6 puntos porcentuales con relación al 2020, dijo.El mercado de exportación aumentó no solo en los países y territorios tradicionales sino también en los nuevos y potenciales, especialmente se aprovecharon con eficiencia los tratados de libre comercio de nueva generación.En particular, se reportó crecimiento en el valor de las ventas a los mercados miembros del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), como Canadá (con cinco mil 200 millones de dólares, aumento del 19,5 por ciento) y México (con cuatro mil 600 millones de dólares, alza del 46,1 por ciento), lo que demuestra la efectividad del cumplimiento de los compromisos en el pacto para promover las exportaciones y diversificar los mercados.Por otro lado, los envíos al mercado europeo en 2021 también superaron los 40 mil millones de dólares, para un aumento del 14 por ciento en comparación con el año anterior.Las ventas a ese continente de muchos de los productos vietnamitas, como camarones y arroz, registraron cambios positivos después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Hanoi y la Unión Europea (EVFTA)./.