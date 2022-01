Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - El comercio entre Vietnam y Hungría ha crecido continuamente en los últimos años, y se cree que queda mucho espacio para que el país del Sudeste Asiático impulse sus exportaciones a la nación europea.



Gracias al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA), en vigor desde el 1 de agosto de 2020, el comercio bilateral superó los mil millones de dólares por primera vez en 2020 para llegar a mil 297 millones de dólares, un aumento del 73,88 por ciento con respecto al año anterior.

La facturación incluyó 925 millones de dólares de las exportaciones de Vietnam, un aumento del 126,69 por ciento, según el Ministerio de Industria y Comercio.



Debido al impacto de la pandemia de COVID-19, el comercio bilateral cayó un 15,2 por ciento en 2021, a poco más de mil millones de dólares. Vietnam exportó bienes por valor de 570 millones de dólares a Hungría e importó productos valorados en 529 millones de dólares, para una merma de 38,4 por ciento y un alza de 42,4 por ciento, respectivamente.



Pham Van Cong, consejero comercial y jefe de la Oficina comercial de Vietnam en Hungría, dijo que el intercambio mercantil entre los dos países ha aumentado rápidamente en los últimos años, siendo los dispositivos electrónicos los que más contribuyen. Además, los productos agrícolas y alimentarios también poseen gran potencial.



En particular, los envíos de Vietnam a Hungría en 2020 aumentaron más de ocho veces desde 2016, señaló.



Sostuvo que los productos de Vietnam en general y los artículos agrícolas en particular aún tienen mucho espacio para expandir su presencia en Hungría. En particular, el EVFTA ha generado ventajas arancelarias para los productos vietnamitas en comparación con los de otros países.



Recomendó que las empresas actualicen la información del mercado a través de Internet y las organizaciones cinculadas al ramo de los dos países y solicitar la ayuda de la Oficina comercial de Vietnam en Hungría para minimizar los riesgos.



Por su parte, Pham Ngoc Chu, presidente de la Asociación de Empresas vietnamitas en Hungría, destacó que para disfrutar de mejores ventas, los productos deben cumplir los requisitos de calidad, empaque e idioma en el envase, además de garantizar un suministro ininterrumpido y una calidad constante.



Con sus ventajas complementarias, los dos países tienen espacio para explorar posibilidades de mejorar aún más sus lazos económicos y comerciales en el futuro, agregó./.