Hanoi (VNA) - Los exportadores de mariscos en Vietnam no están demasiado preocupados, aunque la demanda de importación de sus productos se ha visto afectada por el brote epidémico del nuevo coronavirus ( COVID-19 ).Según la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP), las exportaciones de ese rubro a China representan alrededor del 20 por ciento del valor total del país, por lo que el cierre de la frontera ha tenido un fuerte impacto en las ventas en el primer trimestre.VASEP pronosticó que, en el mejor de los casos, las exportaciones de productos acuícolas a China en el primer trimestre serían un 40 por ciento más bajo que en el último trimestre del año pasado, aunque todavía significa un 10 por ciento más en comparación con igual lapso de 2019.Si la enfermedad persiste durante mucho tiempo, la exportación de todo el año a China podría sufrir una caída del seis por ciento, advirtió.Truong Dinh Hoe, secretario general de VASEP, dijo que el impacto de la enfermedad en las exportaciones en los primeros meses del año no resultó demasiado fuerte, y que las importaciones de mariscos de China generalmente se recuperan después de marzo o abril.Por su parte, Doan Chi Thien, miembro de la junta directiva de la empresa Nam Viet, dijo que el feriado del Año Nuevo Lunar se extendió hasta el 9 de febrero en la mayoría de las provincias de China, por lo que las empresas no pudieron exportar peces-gato gigantes.Su compañía se ha centrado ahora en diversificar sus mercados y reducir la dependencia de una sola plaza comercial, agregó.Pham Thanh Tung, del proveedor de mariscos Vinh Hoan, dijo que su compañía espera que la demanda se incremente en el segundo trimestre, y agregó que ya está trabajando en la expansión de sus mercados./.