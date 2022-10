El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de An Giang condecora con títulos de mérito a los agricultores con logros destacados en la producción de arroz japonica en 2022 (Fuente: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- La empresa mixta vietnamita- nipona Angimex- Kitoku ampliará a dos mil 450 hectáreas la superficie dedicada al cultivo del arroz japónica con gestión de uso de pesticidas para la exportación a Europa , anunciaron gerentes de la corporación durante una conferencia de balance sobre la producción al respecto y orientaciones para 2023 efectuada hoy en esta provincia survietnamita.De acuerdo con Takashi Ryujin, director de Angimex- Kitoku, el programa de cooperación para la producción de ese tipo de cereal ha recibido gran apoyo de las autoridades de An Giang Añadió que los agricultores, por su parte, apoyan el modelo de cultivo de ese grano según contrato de externalización desplegado por la empresa.Datos oficiales indican que el terreno de cultivo de arroz japónica de Angimex- Kitoku, empresa mixta de la vientamita Angimex y la nipona Kitoku-Shinryo, ascendió de decenas de hectáreas a 800 hectáreas en 2022.A su vez, Nguyen Si Lam, director del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de An Giang, apreció los logros en la producción agrícola de la localidad, lo que se atribuye, en parte, a los aportes del programa de conexión en el cultivo de arroz japónica entre la Asociación de Agricultores locales y Angimex- Kitoku./.