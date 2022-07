El Festival del Arroz Nuevo del pueblo co ho (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Residente de mucho tiempo en el sur del altiplano central, el grupo étnico co ho está orgulloso de sus diversas y ricas tradiciones culturales. Esa riqueza y diversidad se refleja en todos los aspectos de la vida, desde las melodías de los gongs y las canciones populares hasta los trajes tradicionales, y se muestra más claramente en la ceremonia del Festival del Arroz Nuevo.El Nho lir bong (Festival del Arroz Nuevo) es considerado uno de los festejos importantes y únicos de los co ho, recientemente incorporado a la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias Minoritarias de Vietnam , en Hanoi.Después de un año de arduo trabajo, cuando los almacenes están llenos, la población realiza una festividad para agradecer al cielo y a los dioses por haberle concedido un año de lluvia favorable, viento y campos exuberantes y cargados de granos.Las ofrendas se preparan cuidadosamente e incluyen vino de tronco, arroz, pescados secos, arroz glutinoso al vapor y frutas. En la ceremonia, los lugareños realizan un ritual para ofrecer sacrificios a las deidades. Dependiendo de la cosecha de cada año, ya sea abundante o mala, los sacrificios se realizan con un búfalo, una cabra o un pollo.El día señalado, cuando los aldeanos se encuentran reunidos alrededor del árbol neu, el anciano del pueblo toca un cuerno tres veces y ora respetuosamente a Giang (Dios Supremo) y a los otros dioses para iniciar el festejo. Luego, comienza el ritual del sacrificio con un gallo, cuya sangre se aplica al árbol, en la parte frontal de los gongs y en la frente de los pobladores, en petición de salud, suerte y una cosecha abundante en el próximo año.Un equipo de baile actúa alrededor del árbol neu mientras los aldeanos tocan los gongs para dar la bienvenida a los invitados. A continuación, se abre una jarra de vino y el anciano del pueblo lo ofrece a Giang y convida a los presentes a beber y a usar pulseras de cuentas y anillos de cobre. El grupo de gongs se mueve continuamente alrededor del árbol con los bailarines mientras cantan la dulce canción “Nhu to nom” (Beber vino de tronco).Después del ritual viene la parte festiva con actuaciones fascinantes de gongs y danzas. Los lugareños beben, bailan y entonan sus canciones folclóricas tradicionales, y esperan el próximo año una excelente cosecha./.