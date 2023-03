Quang Ngai, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia centrovietnamita de Quang Ngai firmó un acuerdo con el fotógrafo estadounidense Ronald L. Haeberle sobre el uso y la exhibición indefinida de sus instantáneas de la masacre de Son My, en la homónima área de reliquias.Los departamentos provinciales de Información y Comunicación y de Cultura, Deportes y Turismo, en colaboración con la Comisión de Propaganda y Educación del Comité partidista en Quang Ngai, efectuaron la víspera aquí una conferencia de prensa para brindar información sobre el contenido del acuerdo.Acontecido el 16 de marzo de 1968, la masacre de Son My cobró la vida de 504 personas inocentes, entre ellas, muchos niños y mujeres. Imágenes de ese incidente fueron publicadas por Ronald L. Haeberle en la revista estadounidense Life, en 1969.Las partes involucradas en la firma mostraron un espíritu de buena voluntad y respeto por los hechos históricos y científicos, y abogaron por el cumplimiento de las leyes nacionales y los tratados internacionales de los que Vietnam es miembro o se está adhiriendo.El acuerdo, firmado el 8 de marzo, aborda el tema de los derechos de autor de las fotos , que sirven como base para la exhibición a largo plazo para el pueblo, los visitantes y las generaciones futuras de Vietnam; así como contribuye a la divulgación para que los funcionarios y pobladores comprendan mejor las grandes pérdidas en la guerra y consoliden el espíritu de paz, construcción y defensa de la Patria.Además, promueve los valores del área de reliquia de Son My, a medida que se presenta y propaga la imagen de las personas y el desarrollo de la provincia de Quang Ngai.El mismo día, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Quang Ngai anunció que se celebrará una ceremonia de reconocimiento de la Cultura Sa Huynh como reliquia nacional especial el día 24 del corriente mes.En la ocasión, también se efectuarán actividades como una jornada olímpica de carrera por la salud de todo el pueblo, competencia ciclística, torneo de voleibol femenino y semana del turismo de playa e isla./.