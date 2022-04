Can Tho, Vietnam (VNA)- La Unión de Organizaciones de Amistad de la ciudad sureña de Can Tho realizó una ceremonia de balance del proyecto "Gobernanza de los derechos de los niños - Niños y jóvenes LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) en Vietnam tienen acceso a servicios educativos, médicos, y sociales".Al intervenir en la cita la víspera, Nguyen Trong Vu Binh, representante de la organización Save the Children (SCI), valoró los aportes de la entidad amistosa y el Centro de Servicios Trabajo Social (dependiente del Departamento de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Can Tho) al éxito del proyecto, especialmente en el establecimiento de clubes para apoyar a la comunidad LGBT en las escuelas y localidades.Aunque el proyecto se concluyó en marzo pasado, sus resultados sostenibles y duraderos crearán oportunidades para nuevos programas y proyectos de desarrollo en el futuro, así como estrechar los nexos de cooperación entre las agencias estatales, organizaciones sociales y el sector empresarial para asegurar la implementación de los derechos del niño en Vietnam.Por su parte, Le Thi Thanh Giang, presidenta de la Unión municipal de Organizaciones de Amistad y también jefa de la junta de gestión del proyecto, destacó que se organizaron muchas actividades orientadas al empoderamiento de los niños y jóvenes LGBT a través del fortalecimiento de capacidades para ese grupo de personas, trabajadores sociales, agencias gubernamentales y organizaciones de masas para brindar servicios y apoyo a esa comunidad.Se trata de un programa patrocinado por la Organización noruega para la Diversidad de Género y Sexualidad (FRI) a través de SCI con un presupuesto total de casi 395 mil dólares.Hasta 31 de marzo de 2022, el proyecto cumplió todas sus metas planificadas con más de 300 actividades celebradas, atendió a más de 12 mil 500 participantes y accedió a cinco mil jóvenes de la comunidad LGBT.En particular, se establecieron el Club de Padres, Familiares y Amigos de Gais, Bisexuales y Transgénero (PFLAG Can Tho), la red de organizaciones basadas en la comunidad del Delta del Mekong (MCN), entre muchos grupos de apoyo a los LGBT.Las actividades registraron muchos resultados importantes en la defensa de los derechos de esas personas y la reducción del abuso, la discriminación y el estrés psicológico de los niños y adolescentes LGBT./.