Hanoi (VNA)- La garantía de la responsabilidad vinculante de las personas que se nominan o que presentan a otros para los cargos de funcionarios, se considera uno de los factores clave de las labores referentes al personal público en Vietnam, según especialistas.

Foto de Ilustración (Fuente: VNA)

La lucha contra las coimas políticas, cuya raíz radica en la degradación ideológica y ética de una parte de los cuadros y militantes del Partido Comunista ( PCV ), constituye uno de los asuntos que adquiere mayor atención del pueblo, en especial antes de cada Congreso Nacional del PCV.Con el fin de elegir a los individuos realmente talentosos y aptos para el aparato administrativo y directivo a distintos niveles, restan aún varias tareas por realizar, entre ellas, la adopción de normas claras sobre la responsabilidad de las personas que se nominan a sí mismas o a otras.Según Nguyen Tuc, jefe del Consejo Asesor de asuntos socioculturales del Comité Central del Frente de la Patria, durante los últimos tiempos se registraron algunos funcionarios anómalamente adinerados que no pueden realizar inventario, lo que provoca inquietud entre los pobladores.Al citar diferentes casos en los que algunos cuadros decidieron designar, meses antes de la fecha de su jubilación, a una serie de funcionarios, varios de los cuales no cumplen aún los requisitos necesarios, Nguyen Tuc subrayó que esas personasdeben asumir la responsabilidad si los nombrados no cuentan con la suficiente cualidad moral.A su vez, Le Thanh Van, miembro permanente de la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios de la Asamblea nacional de Vietnam, subrayó que es necesario conocer bien las cualidades y la moralidad de los nominados.En un artículo del secretario general del PCV y también presidente de Vietnam , Nguyen Phu Trong, acerca de los asuntos que adquieren especial atención en la preparación del personal para el XIII Congreso Nacional del PCV, el dirigente exigió seguir procedimientos estrictos y consecuentes, en aras de garantizar la subjetividad y la democracia en la presentación del personal.A su vez, Bui Dinh Phong, del Instituto Ho Chi Minh y Líderes del PCV, de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, notificó que los individuos que se nominan o que presentan a otros para los cargos administrativos deben pensar en beneficio del país y el pueblo.Varios expertos abogaron por perfeccionar las normas relativas a las tareas concernientes y desarrollar el papel del Frente de la Patria, las organizaciones socioeconómicas y del pueblo, así como intensificar el monitoreo de las actividades de los organismos y militantes en el cumplimiento de esas regulaciones./.