Hanoi (VNA)- Cuando se habla del ginseng, la gente suele mencionar primeramente a los países que tienen ventaja y tradición en su cultivo y procesamiento, como Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y China, entre otros.En Vietnam, hay una especie de esa planta que fue descubierta en los años 70 y ha sido considerada como una de las cinco variedades más calificadas en el mundo gracias a sus beneficios para la salud y su alto valor económico. Se trata del Ngoc Linh, un tesoro nacional con el que se espera llevar a Vietnam a figurar en la lista de las “potencias” del ginseng.Tesoro nacional en la “tierra sagrada” de Ngoc LinhAntes de que los científicos la descubrieran, esta especie crecía tranquilamente en medio de un bosque primario en la cima de la montaña Ngoc Linh, ubicada entre las provincias centrales de Kon Tum y Quang Nam. No fue hasta el año 1973 que se descubrió esta preciosa variedad, cuando la Agencia de Salud de la Región Central envió a la elevación un equipo de cuatro farmacéuticos, dirigidos por Dao Kim Long, para buscar hierbas medicinales.Según el jefe de la expedición, después de muchos días caminando en el bosque, a las 9:00 de la mañana del 19 de marzo de 1973 el grupo halló las dos primeras plantas de ginseng a una altitud de 1 800 metros sobre el nivel del mar. Esa misma tarde, descubrieron una densa alfombra del mismo tipo de ginseng que crecía saludablemente con fragantes flores junto a la orilla de un arroyo. Tras asegurarse de que era una nueva variedad y extremadamente rara, nunca antes vista en otro lugar del mundo, Dao Kim Long la nombró científicamente Panax Articulatus KL Dao, luego llamada popularmente ginseng Ngoc Linh.Luego de su descubrimiento, el Comité del Partido de la Zona 5 ordenó al Comité de Medicina Civil que protegiera y diera un buen uso a las plantas de manera secreta. El ginseng cosechado se envió a la Fábrica Farmacéutica Central para procesar y elaborar medicamentos, y también se tomaron muestras para el Instituto de Medicina de Hanoi, perteneciente al Ministerio de Salud, con fines de investigación.Desde 1973, los científicos nacionales e internacionales han llevado a cabo varios estudios y han descubierto que los tallos y las raíces del ginseng Ngoc Linh contienen una alta tasa de compuestos de saponina, mucho más elevada que la de otras variedades. El Ngoc Linh también dispone de características exclusivas que no las tienen el ginseng coreano y chino. Estas incluyen beneficios importantes como antibacterianos, antidepresivos, reductores de la ansiedad, antioxidantes y pueden potenciar los efectos de los antibióticos y los medicamentos para la diabetes.Además de tener valores científicos y medicinales, el ginseng Ngoc Linh cuenta con alto valor económico. Se estima que con una inversión de alrededor de 3 000 millones de dongs para cultivar una hectárea, los ingresos, después de cinco años, pueden alcanzar los 30 000 millones (alrededor de 1,3 millones de dólares). Sin embargo, su cultivo no es una tarea fácil, pues la planta solo puede crecer y producir ginseng de calidad en condiciones climáticas y de suelo a una altitud de 1 200-2 000 metros en la montaña Ngoc Linh. Es por ello que la elevación se considera la “tierra sagrada” del preciado ginseng.Tran Hoan, presidente de la junta directiva de la Sociedad Anónima de Ginseng Ngoc Linh Kon Tum (JSC), dijo que aunque el ginseng de la empresa fue plantado por humanos, el proceso de cultivo fue completamente natural y tuvo lugar en el antiguo bosque de la montaña Ngoc Linh, sin usar fertilizantes.En 2018, el entonces primer ministro Nguyen Xuan Phuc (actual Presidente de Vietnam) visitó la plantación y confirió el título de “Tesoro Nacional de Vietnam” al ginseng Ngoc Linh.La visita del Jefe de Gobierno mostró las grandes expectativas de los líderes nacionales por el potencial de esta preciosa planta medicinal del país, no solo como un seguro “medio de ganarse la vida” para la población, sino también como una fuerza impulsora para ayudar a Vietnam a desarrollar una industria farmacéutica y de suplementos de clase mundial.Vietnam, una potencia del ginsengPara que el “tesoro nacional”, el ginseng Ngoc Linh, se convierta en un “medio de ganarse la vida” y una industria de exportación de mil millones de dólares en las próximas décadas, se requiere una estrategia eficaz de los líderes locales, así como de los agricultores y productores en Kon Tum y Quang Nam, y cuanto antes mejor.En Vietnam, la planta recibió una atención especial del Gobierno, como se evidencia en las orientaciones estratégicas del ex primer ministro Nguyen Xuan Phuc, declaradas en la Conferencia Farmacéutica Nacional de 2017 y la Conferencia sobre Inversión y Desarrollo del Ginseng Ngoc Linh en Kon Tum, en 2018.En consecuencia, las provincias de Kon Tum y Quang Nam, en particular, y Vietnam, en general, deben preservar el gen puro de esta especie. Después de que la industria nacional del ginseng alcance un nivel internacional en producción, escala y marca comercial, será hora de presentar una estrategia de popularización y diversificación de productos de ginseng, similar a la manera de Corea del Sur. También es importante posicionar el ginseng Ngoc Linh en el segmento de alta gama, digno de ser una marca que represente a una nación.En la provincia altiplánica de Kon Tum, la planificación y el desarrollo de la variedad ha cosechado ciertos éxitos. Un ejemplo notable es la empresa Ginseng Ngoc Linh Kon Tum.Después de más de 20 años dedicada al cultivo y desarrollo del ginseng Ngoc Linh, la compañía ahora posee una gran plantación en la montaña, donde en unas 200 hectáreas se ha cultivado la planta por más de 10 años y está lista para ser cosechada y usada. El ex primer ministro Nguyen Xuan Phuc, durante su visita a la zona, valoró en alto grado el trabajo de conservación y desarrollo que allí se realiza, así como la protección de los bosques.La empresa también es pionera en la fabricación de bienes de alta gama a partir de la variedad. Con el uso de tecnología moderna, ha investigado y creado productos de calidad, como vino, extracto, té, ginseng empapado en miel y otros tipos de bebidas energéticas y nutritivas.Con su inversión y visión estratégicas, la compañía ha sido votada, durante muchos años, como una de las 10 marcas más confiables de Vietnam. En aras de fortalecer la promoción de la marca y hacer contribución a la comunidad y la sociedad, la entidad apoya regularmente eventos culturales importantes, como el patrocinio del concurso de belleza Miss Vietnam 2020. Más recientemente, se ha convertido en el principal patrocinador del Campeonato Nacional de Fútbol para los próximos tres años.Para que Vietnam pronto figure en el mapa mundial de las potencias del ginseng, es necesario que Kon Tum y las empresas se transformen de manera proactiva y oportuna, con el fin de convertir a la provincia en un área concentrada de cultivo y procesamiento de medicamentos del país, considerando que esta es una estrategia clave que necesita una prioridad para el desarrollo./.