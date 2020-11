Grupo An Phat Holdings espera un ingreso de mil millones de dólares para 2025 (Fuente:VNA)

Hanoi, 03 nov (VNA) - El grupo vietnamita An Phat Holdings (APH) se fijó como objetivo ingresar mil millones de dólares para 2025, convirtiéndose en el productor líder de plástico de alta tecnología y respetuoso con el medio ambiente en el Sudeste Asiático.Según el director general adjunto Pham Do Duy Cuong, An Phat Holdings ha exportado hasta ahora sus productos a casi 70 países de Europa, América, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán (China) y Filipinas.En particular, el grupo es ahora el mayor productor y exportador de películas de embalaje en el Sudeste Asiático. También se asocia con muchas empresas multinacionales que operan en la industria de soporte, incluidas Honda, Toyota, Samsung, Piaggio y LG Electronics.La firma también es un prestigioso comerciante de resina plástica y exportador de productos plásticos para interiores de alta calidad.APH opera principalmente en los campos de productos y materiales completamente biodegradables, envases, ingeniería de precisión y moldes, materiales y productos químicos en la industria del plástico y bienes raíces.Es una de las pocas empresas en el mundo que ha producido con éxito bolsas biodegradables AnEco que cumplen con los estándares internacionales.En 2019, el grupo alcanzó 413 millones de dólares de ingresos y casi 31 millones de dólares de ganancias después de impuestos, que representan aumentos interanuales de 19 y 305 por ciento, respectivamente. /.