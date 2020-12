Foto de ilustración (Fuente: Vietnam+)

Del total, se construirán 10 puentes sobre el Río Rojo , a saber: Me So, Hong Ha, Thang Long, Tu Lien, Vinh Tuy (fase 2), Thuong Cat, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao, Phu Xuyen, Van Phuc, en pos de satisfacer las necesidades de movilidad de los pobladores locales.En la actualidad, el proyecto de Me So, que conecta el distrito de Thuong Tin, en Hanoi con el distrito de Van Giang, en la provincia norteña de Hung Yen, se ha iniciado con una inversión de alrededor de 210 millones de dólares.El Ministerio de Transporte también solicitó a las autoridades capitalinas considerar y cambiar la estructura técnica y el nombre del puente Me So a Dai Binh o Chi Nghia.Además, los votantes de Hanoi propusieron estudiar la construcción de otras obras sobre el Río Rojo para reducir la carga en el puente Me So./.