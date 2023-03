Hanoi (VNA)- El secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi , Dinh Tien Dung, sostuvo hoy una reunión con el director del Centro del Patrimonio Mundial, Lazarre Eloundou, a quien le pidió su apoyo al proyecto de restauración del espacio del Palacio Kinh Thien.En la conversación, Tien Dung afirmó la atención del gobierno local a la preservación y desarrollo de los patrimonios culturales materiales e inmateriales, y consideró que la cooperación entre Hanoi y la UNESCO ha ayudado a promover los tesoros de la capital milenaria ante amigos internacionales.Informó que la ciudad está ampliando el área de excavación arqueológica en la Ciudadela Imperial de Thang Long-Hanoi y fortalece la investigación para aclarar los valores de las reliquias arquitectónicas.En particular, dijo, se decidió invertir en el proyecto de restauración del Palacio Kinh Thien Por su parte, Lazarre Eloundou apreció los compromisos del gobierno municipal para preservar y promover los valores patrimoniales, y afirmó que Vietnam ha desempeñado un papel activo en este trabajo.Prometió que el Centro del Patrimonio Mundial cooperará con la ciudad en el dicho proyecto.Emplazado en el centro de la Ciudadela Imperial desde principios de la dinastía Le, el Palacio Kinh Thien devino el salón principal más importante de la antigua Ciudad Prohibida.Después de muchas fluctuaciones de la historia, el Palacio Kinh Thien ya no existe. Hoy en día, la escalera del dragón de piedra se convierte en el vestigio más representativo e importante de ese palacio.Varios historiadores coinciden en considerar la escalinata del dragón del Palacio Kinh Thien como un "testigo" de la historia. Durante más de 500 años, el artefacto ha atestiguado importantes acontecimientos del país, y ahora sigue en pie en medio de acontecimientos recreativos y culturales, a los ojos de multitudes de visitantes en la Ciudadela Imperial de Thang Long.Analizando el valor ideológico y artístico, la escalinata del dragón evidencia que bajo la dinastía Le So, el dragón de cinco garras era el símbolo del rey y representaba su poder. La obra refleja también características del confucianismo y el budismo.Tales valores lo reafirman como la fuente que nutrió de fuerza y resistencia del país ante la presión de asimilación cultural de la dinastía Ming durante 20 años de dominación./.