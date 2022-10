Hanoi (VNA)- La ciudad capital de Vietnam celebra el 10 de octubre el 68º aniversario del Día de la Liberación. Este hito ha transformado a Hanoi en un centro nacional y una metrópolis vital en el sudeste asiático, rica en cultura y características duraderas.Hanói ha estado tratando de posicionarse para un mejor estatus en las clasificaciones regionales en política, economía y socio-cultura, principalmente después de haber sido incluida en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (UCCN) en 2019.Aunque representa solo uno por ciento de la superficie terrestre del país y el 8,5 por ciento de la población, Hanói aporta más del 16 por ciento del producto interno bruto (PIB) y aproximadamente el 19 por ciento de los ingresos del presupuesto estatal.La ciudad ha estado implementando objetivos en la Resolución No.15-NQ/TW del Buró Político sobre orientaciones y tareas para desarrollar la urbe para 2030 y con visión hacia 2045. La ciudad capital se convertirá en una fuerza impulsora para el desarrollo del Delta del Río Rojo, la región económica crítica del norte y todo el país hacia una ciudad de alta competencia para desarrollarse a la par de las capitales regionales.“Hanói ha completado cada etapa de su viaje de desarrollo y ha estado resolviendo problemas para preservar su atractivo cultural tradicional y mantener una atmósfera tranquila y segura”, dijo Nguyen Trong Phuc, ex director del Instituto de Historia del Partido.En cuanto a la construcción, un destaque que no puede pasarse por alto es el cambio en el perfil de la ciudad, con complejos urbanos cada vez más modernos, carreteras, circunvalaciones y puentes, junto con los sistemas de transporte público en construcción, que simbolizan el crecimiento económico.Después de figurar entre las ciudades creativas, Hanoi, con una población de 7,9 millones y una rica cultura, sitúa la innovación en su centro. La ciudad está adoptando una nueva estrategia económica y de desarrollo urbano inspirada en un diseño creativo adecuado para su población joven, así como en la historia de los pueblos artesanales y el avance de la tecnología.Como ciudad creativa en términos de diseño, Hanoi prevé adoptar un desarrollo sostenible enriquecido por el diseño empático y la innovación en beneficio de la sociedad, apoyando una red de espacios creativos que fomenten el futuro talento creativo en diseño y tecnología, y construyendo un programa ambicioso de eventos creativos que promover y proteger el patrimonio cultural municipal.La ciudad participa en proyectos y estrategias dentro de la UCCN para promover el pensamiento de diseño creativo y el desarrollo urbano sostenible, anuncia el diseño y la innovación en todo el sudeste asiático y crea un marco educativo innovador para desarrollar graduados con habilidades para la nueva economía.Los principales líderes de Hanoi han intentado convertirlo en una "ciudad inteligente" y “creativa". Se espera que la ciudad se convierta en la “ Ciudad Creativa ” del Sudeste Asiático. Además, Hanoi movilizará a otras ciudades de Vietnam, como Ciudad Ho Chi Minh, Danang y Hue, para unirse a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO , contribuyendo a su desarrollo general.El estatus de ciudad creativa no es solo una visión y una estrategia, sino también una de las bases para que Hanoi implemente otros planes y estrategias de desarrollo. Por lo tanto, también es fundamental invertir en los recursos humanos y materiales adecuados para la “Ciudad Creativa”.“Ciudad Creativa” es una nueva historia para un nuevo siglo, que representa la marca y la imagen de Hanoi, y del país, que mira hacia el futuro de integración y desarrollo sostenible, dijo Donna McGowan, directora de país del Consejo británico para Vietnam. Este título se basa en el legado de Hanoi como capital cultural y Ciudad para la Paz , un legado de inclusión social y participación de los jóvenes. Estos crean una base sólida para el desarrollo de la industria cultural de la capital.Además de ser una ciudad creativa, Hanói construyó una ciudad inteligente y aumentó la comercialización de 5G. Como parte de su plan de información y tecnología actualizado para 2016-2020, el gobierno local estableció el objetivo de convertir a Hanoi en una ciudad inteligente para 2030.También planea impulsar la reputación municipal en aplicaciones de tecnología de la información. En breve, las aplicaciones de tecnología de la información en la ciudad mejorarán gracias a nuevos componentes de infraestructura como un innovador centro de operaciones, un centro de monitoreo de ciberseguridad y sistemas de software compartidos.Hanoi se ha convertido en una ciudad integrada dinámica, civilizada y moderna, pero aún conserva su identidad y cultura. En este sentido, la ciudad destacó la importancia de la industria cultural.Para 2025, se espera que el sector cultural de Hanoi desempeñe un papel importante en la economía local, contribuyendo con el 5 por ciento del Producto Interno Bruto, y preservando y mejorando la reputación de la ciudad como la "Ciudad para la paz" y la "Ciudad creativa".Para 2030, el sector cultural tomará esencialmente la delantera como sector económico, representando alrededor del 8 por ciento del PIB de la ciudad. Con las escenas culturales más vibrantes, Hanoi se convertirá en una importante "ciudad creativa" en el sudeste asiático.Para 2045, se pretende que el sector cultural sea un sector económico líder y represente el 10 por ciento del producto regional bruto (PIB) de la ciudad. El alto nivel de vida de Hanoi se basaría en la cultura, lo que la pondría al mismo nivel que otras ciudades y capitales importantes de la zona y crearía una gran cantidad de importantes obras culturales nuevas. VNA/PCV