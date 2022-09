Hanoi (VNA) - Las 10 principales empresas de tecnología de la información y la comunicación (TIC) de Vietnam de 2022 fueron honradas en una ceremonia en Hanoi.Los galardonados incluyen las empresas FPT, CTIN, Mobifone, VNPT Technology, Viettel, FUJINET SYSTEMS JSC, NashTech, DMSpro JSC, DIGI-TEXX Co, Ltd y BRAVO Software JSC.Sus ingresos totales alcanzaron siete mil millones de dólares, lo cual representa el 51 por ciento de los ingresos de toda la industria vietnamita de servicios de software y tecnología de la información.Lanzado el 28 de abril, el programa recibió 147 nominaciones en 20 campos de 92 empresas después de dos meses.Nguyen Van Khoa, presidente de la Asociación de Servicios de TI y Software de Vietnam (VINASA), dijo que la lista de las 10 principales empresas de TIC de este año refleja las tendencias, características y fortalezas de la industria.Además de honrar a los que están en la lista, el programa de este año también cuenta historias de esfuerzos, creatividad y la capacidad de los negocios digitales para transformar e inspirar, no solo en la industria de la tecnología de la información sino también en otros sectores de la economía, agregó.Sus actividades tendrán como objetivo ayudar al Gobierno a resolver problemas, guiar el desarrollo de la industria y apoyar a las empresas de tecnología digital para que se desarrollen juntas.Quince empresas de tecnología digital han sido seleccionadas y premiadas en esta categoría./.