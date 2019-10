Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

La comisión dictaminó que Grab había abusado de su posición dominante en el mercado, al prohibir que sus conductores promocionen y brinden servicios de publicidad a sus competidores.Las cláusulas restrictivas tuvieron el efecto de distorsionar la competencia en el mercado relevante, que se basa en plataformas multilaterales, al crear barreras de entrada y expansión para los competidores existentes y futuros de Grab, señaló el presidente de la MyCC, Iskandar Ismail.La MyCC también le impuso a Grab una multa diaria de tres mil 600 dólares a partir del 3 de octubre, que se mantendrá mientras esa empresa no corrija sus violaciones, agregó.Iskandar dijo que Grab tenía 30 días hábiles para presentar sus declaraciones ante la comisión antes de tomar una decisión final.Grab, con sede en Singapur, aún no ha respondido a la decisión.El regulador dijo el año pasado que supervisaría a Grab por un posible comportamiento anticompetitivo, después de comprar a su rival Uber su parte en dicho negocio en el Sudeste Asiático, en marzo de 2018.Según la Ley de Competencia de Malasia , un monopolio o jugador dominante en el mercado no constituye una infracción de la ley, a menos que abuse de su posición en el mercado./.