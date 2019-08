Pham Van Canh, vicepresidente del Comité Popular de Long An (Foto: baolongan.vn)

Long An, Vietnam (VNA)- Un foro para presentar las oportunidades de cooperación comercial e inversionista con Singapur y Malasia, se efectuó hoy en esta provincia survietnamita con el fin aprovechar los beneficios brindados por el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).En la ocasión, los participantes acordaron que el CPTPP facilita la expansión de las empresas vietnamitas a los mercados extranjeros, especialmente a Singapur y Malasia.Do Phuong Dung, subdirectora del Departamento de Mercados de Asia –África, destacó el creciente progreso de las relaciones de cooperación entre Vietnam y Singapur en los últimos años, ya que el último país es uno de los mayores socios comerciales de la nación indochina en el Sudeste Asiático.El valor del comercio bilateral entre ambos países alcanzó alrededor de siete mil 600 millones de dólares el año pasado, precisó.Mientras, los negocios entre Vietnam y Malasia alcanzaron los 11 mil 500 millones de dólares en el mencionado período, para un incremento de interanual de 13,2 por ciento, lo que convirtió a Kuala Lumpur en el cuarto mayor socio comercial de Hanoi.Phuong Dung manifestó la necesidad de mejorar la calidad de los productos y servicios domésticos, así como de renovar las actividades de producción, para impulsar las ventas externas del país.Según Pham Van Canh, vicepresidente del Comité Popular Provincial, Long An registra actualmente más de 11 mil empresas con un capital de 12 mil millones de dólares, y 570 programas con inversión extranjera directa.Singapur invierte en 36 planes, con un fondo total de 521 millones de dólares, lo que lo ubica en el puesto séptimo dentro de los mayores inversores en Long An, mientras que Malasia asigna aproximadamente 37 millones de dólares para la realización de 12 iniciativas, lo que lo sitúa en el lugar 14.Las actividades de importación y exportación de Long An con Singapur y Malasia generaron más de 316 millones de dólares y casi 96 millones de dólares, respectivamente, lo que convirtió a esos países en importantes socios comerciales de esta localidad sureña.-VNA