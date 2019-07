La capital Bangkok (Fuente: picswe.com)

Bangkok (VNA)- El gobierno tailandés impulsa el despliegue de la segunda etapa del proyecto de construcción de ciudades inteligentes, con la creación de 30 urbes en 24 provincias del país para este año, así como un total de 100 zonas urbanas de este tipo, en esta capital y otras 76 localidades, para 2022.Según el subdirector de la Agencia Nacional de Promoción de Economía Digital y Asuntos Sociales, Passakon Prathombutr, la ejecución del plan se inició el año pasado con la realización piloto en Bangkok, así como en las provincias de Phuket, Chiang Mai, Khon Kaen, Chon Buri, Rayong y Chachoengsao.La segunda etapa comprende la edificación de las metrópolis en los 17 restantes sitios, precisó, mientras que algunas no incluidas inicialmente, como las provincias de Roi Et y Nakhon Ratchasima, también solicitaron participar en el proyecto.La implementación de la iniciativa se relaciona con el propósito de Tailandia de mejorar la economía, transporte, energía, vida cotidiana de la población, así como la gestión, y la protección del medio ambiente, debido a que el impulso de la economía digital y la generación de altos ingresos constituyen prioridades del Gobierno.Las autoridades tailandesas planean, además, atraer la cooperación e inversiones de países no integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), para el desarrollo de esas infraestructuras pertenecientes a la Red de Ciudades Inteligentes del bloque regional (ASCN).Tailandia se enfocará, en particular, en la colaboración con países que poseen grandes potencialidades en las nuevas tecnologías, como Corea del Sur, China y Japón.La ASCN aprobó en la Cumbre ASEAN 2018, que se desarrolló en Singapur, el objetivo de construir urbes inteligentes sostenibles, e impulsar la calidad de la vida en los países sudesteasiáticos, con la aplicación de las tecnologías e innovaciones.Se proyecta, a través de estas ciudades, combatir los problemas de la urbanización, tales como la congestión del tráfico, la baja calidad del agua y del aire, la pobreza, el aumento de la desigualdad, la brecha de calidad entre las zonas urbanas y rurales, así como la inseguridad.La primera conferencia para el intercambio de las experiencias sobre el tema se celebrará en Tailandia en agosto próximo.-VNA