Foto de ilustración. (VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA) – El impulso de las actividades de promoción comercial con Laos constituye el tema central de un foro de cooperación entre la provincia centrovietnamita de Nghe An y ese país vecino, celebrado hoy aquí.Durante el encuentro, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Dinh Ba, se refirió a los problemas que obstruyen el flujo de mercancías por las puertas fronterizas entre los dos países, entre ellos los complejos procesos aduaneros y el deteriorado sistema de infraestructura en la zona limítrofe.Los participantes sugirieron a esta provincia que priorice el mejoramiento de las carreteras que dan acceso a las puertas fronterizas con Laos, y a la construcción de nuevos mercados en esta zona, a fin de promover el comercio bilateral.La subdirectora del Departamento de Industria y Comercio de Nghe An, Vo Thi An, informó que la localidad solicitó a las provincias vecinas laosianas de Bolikhamxai y Houaphan convertir a la puerta Nam On (Laos) – Thanh Thuy (Vietnam) en internacional, y abrir dos nuevas puertas secundarias.Además, exhortó a las autoridades de ambos países a promover la transacción bancaria entre empresas bilaterales para facilitar el comercio.La provincia vietnamita de Nghe An posee una frontera de 419 kilómetros con tres localidades laosianas, donde se localizan una puerta internacional y tres secundarias.En la primera mitad del año, el valor de las exportaciones e importaciones entre Nghe An y Laos superaron los 15 mil millones de dólares, un crecimiento de 22 por ciento, en comparación con el mismo período de 2017. –VNAVNA-ECO