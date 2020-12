Inauguran 51 sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam inauguró hoy en esta capital su 51 sesión, presidida por la titular del Parlamento, Nguyen Thi Kim Ngan.



Al intervenir en el acto inaugural, la máxima legisladora informó que el Comité ofrecerá en la ocasión opiniones sobre las labores preparativas para las elecciones de diputados de la XV legislatura y los miembros de los consejos populares de diferentes niveles para el periodo 2021-2026.



También hará balance de los resultados del décimo periodo de sesiones y debatirá la preparación para el undécimo periodo de la XIV legislatura, además de evaluar el proyecto de Ley de Prevención y Lucha contra Drogas (enmendada) y la adopción de la Ordenanza sobre la política preferencial a las personas con méritos revolucionarios (modificada).



Analizará el ajuste de los fondos de asistencia extranjera en 2020 de la provincia central de Quang Nam y la organización de las unidades administrativas a nivel distrital y comunal en el periodo 2019-2021.



En particular, se estudiará el establecimiento de la urbe de Thu Duc de Ciudad Ho Chi Minh, así como Phu Quoc de la provincia de Kien Giang, y los municipios urbanos de Tan Binh, Vinh Thach Trung, Co To y Vinh Binh en las provincias de Binh Duong, Thanh Hoa y An Giang, respectivamente.



Los delegados examinarán los resultados de la implementación de los programas de cooperación internacional en 2020 y aprobarán la agenda de actividades externas del Comité Permanente del Parlamento para el próximo año.



Además, discutirán los contenidos presentados por el Gobierno sobre la tasa de impuesto de protección ambiental sobre los combustibles volátiles y el capital de inversión en 2021.

Posteriormente, el Comité Permanente estudió el borrador de la ley antidrogas (modificada) y aprobó la Ordenanza sobre la política preferencial a las personas con méritos revolucionarios (enmendada)./.

VNA