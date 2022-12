Yakarta (VNA)- El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Masduki, anunció que el gobierno planea restringir los minoristas en línea extranjeros , especialmente las plataformas comerciales.El titular dijo que su cartera ha propuesto cambios al Reglamento N° 50/2020 del Ministerio de Comercio sobre licencias comerciales, mercadeo y supervisión comercial en sistemas electrónicos (PMSE), y calificó este plan de necesario para mantener los productos que se comercializan en el mercado interno.En una conferencia de prensa sobre las perspectivas para 2023, señaló que actualmente, muchas plataformas de comercio electrónico extranjeras pueden vender productos directamente en Indonesia , pero éstos no cumplen con los estándares nacionales del país (SNI ) o la falta de una licencia de distribución de la Administración de Alimentos y Medicamentos (BPOM).Argumentó que, básicamente, cualquier plataforma de comercio electrónico internacional puede ingresar al mercado indonesio, pero debe establecer una empresa en esta nación.También expresó su esperanza de que una vez que se implemente la política anterior, las PYME nacionales no se queden fuera o no puedan competir con los productos importados que se venden en plataformas comerciales y que a menudo son más baratos que los bienes nacionales./.