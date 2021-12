Foto de ilustración (Fuente:AFP/VNA)

Yakarta (VNA) - La Agencia Estatal de Logística (Bulog) de Indonesia informó que la nación del Sudeste Asiático no ha importado arroz por tercer año consecutivo.Según el presidente y director de Bulog, Budi Waseso, la agencia compró 1,2 millones de toneladas de arroz a los agricultores locales hasta finales de 2021, por lo que no es necesario comprar ese grano de reserva del extranjero.La compra nacional de arroz es útil para los agricultores indonesios que enfrentan dificultades durante la pandemia de COVID-19 y también ayuda a mantener el logro del gobierno de no importar ese producto durante los últimos tres años, dijo.Se pronostica que la producción nacional de arroz alcanzaría los 11,61 millones de toneladas en el primer trimestre de 2022, dijo, y agregó que Bulog estará listo para comprar arroz nacional con tal de mantener la estabilidad de los precios en los mercados.Enfatizó que la absorción de arroz sin cáscara de los agricultores locales ayuda a impulsar la economía rural en medio de la pandemia de COVID-19./.