Yakarta (VNA)- El gobierno de Indonesia está dispuesto a suspender temporalmente la exportación de energía nueva y renovable para priorizar las demandas internas, pues la combinación nacional de energía limpia para la electricidad todavía se encuentra en 11,7 por ciento, informaron los medios locales.El ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, subrayó que la prohibición al respecto era similar a la política aplicada anteriormente al carbón y aceite de cocina, informó la agencia de noticias Antara.“Como nación independiente, debemos priorizar las necesidades internas sobre las de otros países, pero eso no significa que seamos antiextranjeros. Impondremos la misma política que en la situación del carbón y el aceite de cocina”, dijo el funcionario, citado por Antara.Esta política fue mencionada por el gobierno de Indonesia en la reciente Cumbre entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y Estados Unidos; y se está preparando la legalidad de la misma. Sin embargo, el gobierno de Indonesia está abierto a que las empresas internacionales ingresen al país y desarrollen proyectos de energías renovables no destinados a la exportación, según Antara.El jefe del centro de estudios de energía de la Universidad Gadjah Mada, Deendarlianto, dijo que la prohibición de exportación no tendrá un efecto en las inversiones de capital del país porque la demanda de energía limpia de Indonesia sigue siendo enorme./.