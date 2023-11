La embajadora Le Thi Hong Van, jefa de la misión de Vietnam ante la UNESCO. (Foto: VNA)

París (VNA)- La incorporación de las urbes vietnamitas de Hoi An (de la provincia central de Quang Nam) y Da Lat (de la provincia altiplana de Lam Dong) a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (UCCN) constituye un orgullo que conlleva responsabilidad.



Al intercambiar con la Agencia Vietnamita de Noticias, con motivo de ese acontecimiento, la embajadora Le Thi Hong Van, jefa de la misión de Hanoi ante la UNESCO, hizo tal manifestación y destacó que Vietnam deviene uno de los pocos países que tiene dos localidades reconocidas simultáneamente como Ciudades Creativas este año.



"Esto no es sólo un orgullo de la comunidad y el pueblo de Da Lat y Hoi An, sino también una alegría de todo el país, porque el nombre de Vietnam se anunció en la UCCN después de cuatro años", afirmó.



Según Hong Van, tal hecho muestra el reconocimiento y el aprecio internacional por los esfuerzos y compromisos de Vietnam en la promoción de la creatividad cultural y el desarrollo de los recursos culturales, creando motivación para el desarrollo sostenible de las comunidades, las localidades y el país.

Casco antiguo de Hoi An (Foto: VNA)

La UNESCO y otros países aplauden la política de Vietnam de valorar la cultura y la creatividad, considerándola una fuerza impulsora para el desarrollo sostenible, y acogen con satisfacción la proactividad del país indochino en la construcción e implementación del Plan de desarrollo de la Red de Ciudades Creativas de Vietnam, así como la seriedad y los esfuerzos de las urbes y agencias relevantes para asegurar expedientes y cumplir los criterios de la organización mundial.



La incorporación de Da Lat y Hoi An en la UCCN es también otra contribución de Vietnam a la cooperación de la UNESCO en el campo de la cultura creativa, especialmente en el contexto en que el Hanoi se desempeña como el Vicepresidente del Comité Intergubernamental para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Convención de 2005), indicó.



A cambio, las localidades tendrán la oportunidad de adquirir experiencias e integrar la cultura y la creatividad en las estrategias y planes de acción de desarrollo urbano, brindando medios de vida sostenibles a los pobladores, subrayó.



Aseveró que Vietnam también tiene muchas oportunidades para promover a su país, gente y cultura ante el mundo: la imagen de un Vietnam en desarrollo dinámico, profundamente integrado, innovador, pero también imbuido de identidad.

"Con el registro de Da Lat y Hoi An esta vez, además de Hanoi como miembro de la UCCN en la categoría de diseño en 2019, nuestro país ha formado básicamente la Red de Ciudades Creativas de Vietnam en la red global,” apuntó.

Lago Xuan Huong, en la ciudad de Da Lat (Foto: VNA)

Esta es una base importante para construir y perfeccionar políticas y medidas de desarrollo de la industria cultural en Vietnam, enfatizó.



Además de expresar su honor y orgullo, Hong Van mencionó las responsabilidades que conlleva el reconocimiento, es decir, las localidades, todos los niveles y sectores deberán elevar la conciencia e implementar iniciativas y soluciones para promover la creatividad de los recursos de desarrollo y cumplir con los compromisos con la UNESCO.



Da Lat y Hoi An, junto con la previamente reconocida Hanoi, trabajarán con los miembros de la red para fortalecer la adaptación y la resiliencia frente a amenazas crecientes como el cambio climático, la desigualdad y la rápida urbanización, ratificó.



El 31 de octubre, las ciudades vietnamitas de Hoi An y Da Lat fueron nombradas en la UCCN en términos de música, artesanía y arte popular, respectivamente.

En tal sentido, Vietnam registra hasta el momento tres urbes que se integran a esa red.

Con las últimas incorporaciones, la UCCN ahora cuenta con 350 ciudades en más de 100 países, que representan siete campos creativos: artesanía y arte popular, diseño, cine, gastronomía, literatura, artes mediáticas y música./.