En el evento, celebrado en Hanoi con la asistencia del primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, informó que el Ministerio de Finanzas se esforzará por mantener el gasto excesivo del presupuesto del Estado en alrededor del 3,44 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).Agregó que entre los objetivos trazados para 2020 se encuentra la meta de mantener las deudas públicas en no más del 54,3 por ciento del PIB , las del gobierno en no más del 48,5 por ciento y las deudas externas en no más del 45,5 por ciento del PIB.El ingreso presupuestario de Vietnam alcanzó el año pasado 66,5 mil millones de dólares, cifra equivalente a un 9,1 por ciento más que lo previsto, precisó Tien Dung.Agregó que al cierre del año, las recaudaciones del presupuesto estatal equivalen al 25 por ciento del PIB del país.Al mismo tiempo, el déficit presupuestario fue controlado en el 3,4 por ciento del PIB, en comparación con el 3,7 previsto, mientras que las deudas públicas se redujeron del 63,7 por ciento a finales de 2016 al 56,1 por ciento actualmente, detalló.Afirmó que esos resultados alentadores constituyen condiciones favorables para que Vietnam cumpla los objetivos presupuestarios en 2020./.