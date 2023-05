Panorama de la reunión (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam inauguró hoy aquí su 23 reunión, enfocada en trabajos preparativos de contenidos que se prevén presentar en el próximo quinto período de sesiones del Parlamento.Bajo la presidencia rotativa del titular de la AN, Vuong Dinh Hue, y sus vicepresidentes, durante la reunión que se prolongará hasta el 12 de mayo, el Comité revisará y opinará sobre proyectos de leyes y borradores de resoluciones.En concreto, los diputados darán opiniones sobre los proyectos de leyes de Tierras (enmendado), de Organizaciones Crediticias (enmendado), de Salida y Entrada de Ciudadanos Vietnamitas, de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Vietnam, y de Transgénero.También opinarán sobre los borradores de resoluciones relativos al voto de confianza para quienes ocupan cargos elegidos o aprobados por la Asamblea Nacional o el Consejo Popular, de experimentación de piloto de una serie de mecanismos y políticas específicos para el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh.En cuanto a los trabajos de supervisión, el órgano legislativo abordará los informes de la evaluación adicional de los resultados de las tareas de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal en 2022, la implementación de los planes respectivos en los primeros meses de 2023, la liquidación del presupuesto estatal en 2021, la finanza estatal en 2021, los resultados de la práctica de ahorro y antidespilfarrador en 2022, y el informe general de opiniones y recomendaciones de electores y pueblo enviado al quinto período de sesiones.Según información oficial, en el quinto período de sesiones de AN, que se iniciará el 22 de mayo y concluirá el 20 de junio próximo, los legisladores debatirán 20 proyectos de leyes y resoluciones.