Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El programa de comunicación "Para la vida segura de los niños" arrancó en el distrito de Binh Tan, de Ciudad Ho Chi Minh, con la participación de más de 500 trabajadores de esa localidad.

Director del Departamento de Asuntos de la Infancia del Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Vietnam, Dang Hoa Nam, habla en el evento (Fuente: VNA)

Se trata de la primera actividad de una serie de eventos destinados a crear conciencia sobre las familias jóvenes que trabajan en zonas industriales, y de las acciones para proteger a sus hijos del abuso sexual.Al dirigirse al evento, coorganizado la víspera por el Departamento de Asuntos de la Infancia del Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, y la organización Save the Children en Vietnam, el director de la primera entidad, Dang Hoa Nam, informó que las autoridades manejan más de dos mil casos de abuso infantil cada año, y más del 80 por ciento es de tipo sexual.Hoa Nam aconsejó a los padres que no coloquen a sus hijos en un entorno vulnerable, que denuncien los casos de abuso sexual a las autoridades, y que protejan la privacidad de los pequeños.Dragana Strinic, directora de Save the Children en Vietnam, destacó la necesidad de crear barreras básicas para proteger a los niños, como regulaciones legales y el desarrollo de habilidades de autoprotección en los infantes.En la ocasión, Hoa Nam y la psicóloga Pham Thi Thuy respondieron las preguntas de los padres sobre la educación sexual de los niños.El comité organizador presentó el programa de televisión "Mi cuerpo es mío" en el canal VTV7 para proporcionar a los niños conocimientos sobre el sexo y los comportamientos prohibidos. - VNA